Schutz vor kaltem Wetter: Natürliche Hautpflege von Naïf

Wenn draußen Kälte und Wind herrschen und drinnen die Heizung läuft, kann die Haut von Kindern schnell aus dem Gleichgewicht geraten. Die noch junge Haut kann Feuchtigkeit nicht so gut halten – trockene Stellen, Juckreiz und Spannungsgefühle sind die Folge.

Naïf setzt genau hier an: Die niederländische Skincare-Brand entwickelt Produkte, die empfindliche Baby- und Kinderhaut auf natürliche Weise schützen und stärken – ohne überflüssige Zusätze. Alle Formeln basieren auf natürlichen Ölen und pflanzlichen Inhaltsstoffen wie Sheabutter, Avocado- und Mandelöl. Sie helfen der Haut dabei, ihre Schutzbarriere zu stärken und Feuchtigkeit zu bewahren – ganz ohne Mineralöle, Mikroplastik oder Silikone.

NAÏFS WINTERPFLEGE-FAVORITEN: