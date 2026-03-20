Schreibt euer Schicksal neu: Großes Frühlings-Update für Realm of Ink

Pünktlich zum Steam Spring Sale laden euch Publisher 4Divinity und das Entwicklerstudio Leap Studio ein, in die von Tusche gezeichnete Welt von Realm of Ink einzutauchen. Bis zum 26. März 2026 könnt ihr euch das Action-Roguelite mit einem Rabatt von 10 % sichern. Ihr schlüpft dabei in die Rolle der Schwertkämpferin Red, die erkennt, dass ihr Leben nur ein Skript in einer Welt ist, die von unsichtbaren Kräften kontrolliert wird. Um euer Schicksal selbst in die Hand zu nehmen, müsst ihr euch durch verschiedene Kampfstile, die Macht der Tusche-Gems und die Hilfe eurer stetig wachsenden Begleiter:innen kämpfen.

Neue Systeme und der endlose Kampf

Mit dem aktuellen „Ink-Stained Spring Update“ führen die Entwickler:innen tiefgreifende Neuerungen ein. Im Fokus steht das neue Affinitätssystem: Ihr könnt nun engere Bindungen zu wichtigen Charakteren aufbauen und in ruhigen Momenten mehr über die mysteriösen Hintergründe der Welt erfahren. Wenn ihr das wahre Ende der Geschichte erreicht habt, dürft ihr euch zudem im zurückkehrenden Endlos-Modus beweisen. Hier treten euch immer stärkere Gegner:innen entgegen, sodass ihr eure eigenen Rekorde in einem ewigen Kreislauf immer wieder aufs Neue herausfordern könnt.

Verbesserungen für das finale Erlebnis

Das Update bringt außerdem zahlreiche Optimierungen mit sich, die das Spielgefühl pünktlich vor dem Full-Release am 26. Mai spürbar verbessern. Ihr dürft euch auf ein präziseres Treffer-Feedback, optimierte Reaktionen der Gegner:innen und ein überarbeitetes Sounddesign freuen. Zudem bieten neue Kameraperspektiven in den Boss-Arenen eine bessere Übersicht über die kunstvollen Umgebungen. Da nun alle fünf Story-Kapitel verfügbar sind, könnt ihr die bisher vollständigste Version des Spiels erleben, bevor Realm of Ink im Mai final für PC und Konsolen erscheint.