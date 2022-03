Schon bald dürften wir einen ersten Trailer zu Avatar 2 zu sehen kriegen

Wie lange warten wir schon auf Avatar 2? Über ein Jahrzehnt hat es gedauert, und nun kommt der Streifen immer näher.

Bald geht’s los mit Avatar 2

Der erste Teaser-Trailer für den Titel kommt immer näher, denn man hört so einiges in der Gerüchteküche. Laut The Ankler wird ein Trailer für die Blockbuster-Fortsetzung vor den Vorführungen von Doctor Strange 2 Premiere haben. Der Film mit Benedict Cumberbatch wird am 6. Mai in die Kinos kommen, das würde bedeuten, dass etwa ein halbes Jahr vor dem Release die ersten Trailer zu sehen sein werden. Avatar 2 ist für den 16.12.2022 geplant, und spielt mehrere Jahre nach den Ereignissen des ersten Teils. Da es mittlerweile dreizehn Jahre her ist, wird es wohl am besten sein, sich den Vorgänger dieses Jahr noch einmal anzusehen – oder wisst ihr noch genau, worum es im ersten Avatar ging?

Die Studios hinter Doctor Strange im Multiverse of Madness und Avatar 2 (Marvel Studios und 20th Century Studios) sind beide im Besitz von Disney. Daher ist es sinnvoll, dass sich beide Studios unterstützen und gegenseitig fördern. Es wäre auch eine weitere Attraktion für die MCU-Fortsetzung, da das Studio daran interessiert sein wird, die massiven Einnahmen zu wiederholen, die durch seinen letzten großen Kinofilm, Spider-Man: No Way Home, gemacht wurden. Natürlich gibt es von offizieller Seite keinen Kommentar hierzu, also bleibt uns nichts weiter als abzuwarten. Dennoch wäre es schon spannend, mal wieder etwas von Avatar 2 zu sehen, schließlich war Teil eins damals bahnbrechend. Ob der neue Streifen das technisch wieder schafft, was meint ihr?