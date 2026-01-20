Schokolade zum Dahinschmelzen: Das Tony’s Chocolonely 6-Pack kommt von Herzen!

Valentinstag heißt bei Tony’s: Liebe verteilen. Deshalb gibt’s heuer das Tony’s Chocolonely 6-Pack im brandneuen Valentins-Sleeve. Ein Sixpack, das man nicht trainieren muss – nur teilen. Perfekt, um gleich mehrere Lieblingsmenschen happy zu machen. Besties, Lovers, Kolleg:innen oder einfach dich selbst (ja, das zählt!).

Drinnen steckt alles, was Herzen höherschlagen lässt: Zartbitter- und Milchschokolade treffen auf Nougat, Karamell-Meersalz, Haselnuss- und Mandel-Meersalz. Sechs Sorten, null Entscheidungsstress.

Wie immer steckt in jeder Tafel mehr als nur Schokolade: Tony’s Chocolonely arbeitet mit 100 % rückverfolgbaren Kakaobohnen, ist Fairtrade-zertifiziert und zahlt bewusst einen höheren Preis für Kakao. Denn wahre Liebe heißt auch Fairness teilen.

Tony’s Mission? Eine Schokoladenindustrie ohne Ausbeutung, mit fairer Bezahlung für Kakaofarmer:innen und mit dem klaren Ziel, Kinderarbeit ein für alle Mal aus der Lieferkette zu verbannen.