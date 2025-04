Schön im Moment, vielseitig im Leben: INA KENT zeigt echte Momente in neuer Kampagne

Was bleibt von einer Tasche, wenn man ihr all das nimmt, was Mode ihr zuschreibt? Kein Statussymbol, kein Accessoire für den perfekten Auftritt – sondern eine loyale Alltagsbegleiterin, die echtes Leben widerspiegelt. Mit der neuen Imagekampagne denkt INA KENT die Tasche weiter und zeigt, wie viel Persönlichkeit, Authentizität und Wandelbarkeit in ihr stecken kann.

In drei filmisch erzählten Episoden – inszeniert von Regisseur Gabriel Hyden und fotografiert von Pascal Schrattenecker – erzählen die Schauspielerinnen Alma Hasun, Stefanie Reinsperger und Ursula Strauss ganz persönliche Taschen-Geschichten. Sie verkörpern Alltagsszenen, in denen die Taschen intuitiv funktionieren, sich einfügen und Ausdruck von Selbstbestimmung und Spontaneität sind. Ob bewährte Signature-Modelle oder spannende Neuheiten: Im Mittelpunkt stehen Taschen, die echte Lebensmomente begleiten.

Der aktuelle Kampagnenfilm mit Alma Hasun ist ab sofort online unter inakent.com zu sehen.