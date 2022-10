Schnell sein: Heimkino-Tage von 28. bis 30.10. beim Smart Home-Pionier tink

Von 28. bis 30. Oktober 2022 gibt es einen Blitz-Sale auf alles, was Heimkino betrifft. Mehr über die aktuellen Top-Deals lest ihr gleich hier!

Noch vor dem Black Friday zuschlagen

Beim Smart-Home-Pionier tink muss nicht auf den Black Friday gewartet werden. Wer schneller als ein Elfmeter-Torschießen sein möchte, kann nämlich im Zuge der tink “Heimkino-Tage” smarte Schnäppchen einheimsen, die Füße hochlegen und das Fußballmatch oder den Serienmarathon rundum genießen. Die Top-Deals sind vom 28. Oktober (Mitternacht) bis einschließlich 30. Oktober auf tink.at verfügbar und verwandeln das eigene Wohnzimmer zum Fußballstadion.

WM Feeling pur

Ob Fußball- oder Streaming-Fan, jeder, der gerne in neue Soundwelten abtauchen möchte, schnappt sich das Sonos One SL Arc 5.1 Heimkino Set. Das Sound-Set liefert Bässe, die Gänsehaut erzeugen, während atemberaubende Klänge einen in andere Welten tragen. Dank enthaltener Sonos Arc, Sonos Sub (3. Generation) und zwei Sonos One SL garantiert das Paket eine pure Sound-Explosion mitten im Wohnzimmer. Im Zusammenspiel erzeugen die Lautsprecher nicht nur eine fein abgestimmte Kinoatmosphäre, sondern streamen auch aktuelle Hits harmonisch und in voller Bandbreite. Herz, was willst du mehr? Das Sonos One SL Arc 5.1 Heimkino Set ist im Rahmen der Heimkino-Tage ab sofort zu einem Aktionspreis und aktuellen Bestpreis am Markt um nur 1.629,00 Euro (statt 2.246,00 Euro) auf tink.at verfügbar.

Mittendrin statt nur dabei

Ganz egal ob Filme, Sport oder Games, das Sonos One SL Arc 5.0 Heimkino Set vereint umwerfenden Kino-Sound und Musik-Streaming und katapultiert so direkt ins Geschehen. Die im Paket enthaltenen zwei Sonos One SL-Lautsprechern garantieren dank Surround Sound System glasklaren Klang und ermöglichen so einen spektakulären Ankick zur Fußball-Weltmeisterschaft. Während sechs Mittel- und ein Hochtöner für eine präzise Soundwiedergabe sorgen, wird man dank drei Tieftöner Teil spannendster Elfmeter-Momente. Das eindrucksvolle Angebot liefert raumfüllende Klänge und satte Bässe, die ein optimales Hörerlebnis garantieren. Was will man mehr? Das Sonos One SL Arc 5.0 Heimkino Set ist im Rahmen der Heimkino-Tage ab sofort zu einem Aktionspreis und aktuellen Bestpreis am Markt um nur 999,00 Euro (statt 1.397,00 Euro) auf tink.at verfügbar.

Gemeinsam sind wir stark

Das elegante Set liefert dank Sonos Sub Mini einen äußerst kräftigen Sound und einen tiefen, satten Bass. Besonders der tiefe Frequenzbereich und die Kombination mit den beiden Sonos One SL im Stereo Set sorgen für ein erstklassiges Klangerlebnis. Fußball-Fans können so hautnah miterleben, wie sich ein Fußballspiel anfühlt, denn via Smartphone, App oder manuell am Gerät gesteuert, liefern Sub, Beam und One SL Stereo-Set zusammen ein völlig neues Heimkino-Erlebnis der Superlative. Das Sonos One SL Beam Sub Mini 5.1 Heimkino Set ist im Rahmen der Heimkino-Tage ab sofort zu einem Aktionspreis und aktuellen Bestpreis am Markt um nur 1.259,95 Euro (statt 1.396,00 Euro) auf tink.at verfügbar.

