Schnell noch zugreifen: Das PlayStation Plus Collection-Angebot endet im Mai

Die PlayStation Plus Collection wird im Mai 2023 aufhören zu existieren, dies hat Sony Interactive Entertainment angekündigt.

Über die PlayStation Plus Collection

Ab dem 9. Mai wird die Sammlung von 19 Spielen nicht mehr angeboten, sagte SIE am Mittwoch. Spiele können bis zu diesem Datum noch eingelöst werden und stehen danach Benutzer:innen zur Verfügung, die PlayStation Plus-Abonnenten bleiben. Die PlayStation Plus Collection ist eine Bibliothek von PS4-Spielen, die ausschließlich an PS5-Besitzer vergeben wird, die auch Mitglieder des kostenpflichtigen Abonnementdienstes sind. Diese Sammlung umfasst God of War, Fallout 4, Mortal Kombat, Uncharted 4, Ratchet and Clank, Days Gone, Until Dawn, Detroit, Battlefield 1, Infamous Second Son, Batman Arkham Knight, The Last Guardian, The Last of Us Remastered, Resident Evil 7, Bloodborne und Monster Hunter World.

Die Funktion wurde bei der Einführung von PS5 im Jahr 2020 als Vorteil ausschließlich für die PS5-Besitzer:innen beworben. Zu dieser Zeit sagte SIE-CEO Jim Ryan, er habe sich noch nicht entschieden, ob die PlayStation Plus Collection erweitert würde. “Nun, wir werden abwarten und sehen, wie die Welt die Plus-Kollektion erhält”, sagte er. „Wir wollen checken, welche Spiele gespielt werden, wie viel sie gespielt werden, bevor wir Entscheidungen darüber treffen. Wir denken, dass es möglicherweise ein großartiges Tool zur Benutzerakquise sein wird. Wenn Sie wohl noch nie eine PS4 hatten und sich dafür entscheiden, eine PS5 zu kaufen, erhalten Sie im Grunde eine PS4, oder?” Nun ist es also klar: Schnell noch alle Games in die Bibliothek übertragen, und dann war’s das im Mai!