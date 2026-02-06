Schluss mit Alleingängen: Neuer Horizon-Schocker angekündigt

Guerrilla bricht das Schweigen und präsentiert mit Horizon Hunters Gathering einen kooperativen Paukenschlag für PlayStation 5 und PC. Ihr könnt euch ab sofort für den ersten geschlossenen Spieltest Ende Februar registrieren und als eine:r der Ersten erleben, wie Crossplay und plattformübergreifender Fortschritt die Jagd revolutionieren.

In diesem Action-Spektakel schließt ihr euch als Trio von Jäger:innen zusammen, um die Welt gegen eine mechanische Bedrohung zu verteidigen. Die Kämpfe verlangen euch taktische Präzision und schnelle Reaktionen ab, wobei das Teamspiel gegenüber den Solo-Abenteuern massiv an Dynamik gewinnt. Ihr dürft euch auf zwei zentrale Modi freuen, die eure Koordination fordern. Im Maschinenübergriff stellt ihr euch Wellen von Feinden und massiven Bossen, während der Brutstättenabstieg euch durch prozedurale Räume voller Geheimnisse und tödlicher Prüfungen jagt.

Ihr wählt eure:n Held:innen aus einer Riege spezialisierter Jäger:innen aus. Jede dieser Figuren bringt eigene Waffen und Kampfstile mit. Durch ein tiefgreifendes Roguelite-Vorteilssystem dürft ihr eure Builds individuell anpassen und Rollen innerhalb des Teams perfektionieren. Diese Jäger:innen sind keine leeren Hüllen, ihr könnt ihre persönlichen Geschichten und Geheimnisse entschlüsseln, die tief in der Lore der Horizon-Welt verwurzelt sind.

Zwischen den nervenaufreibenden Einsätzen in der Wildnis kehrt ihr in die Jägersiedlung zurück. In diesem sozialen Knotenpunkt trefft ihr andere Jäger:innen, verbessert eure Ausrüstung bei Händler:innen und plant die nächste Expedition. Ihr dürft diesen Ort nutzen, um eure Siege zu feiern und neue Gefährt:innen für die kommenden Jagden zu finden.

Wenn ihr die Grenzen der technischen Brillanz von Guerrilla gemeinsam mit Freund:innen austesten wollt, könnt ihr euch über das PlayStation Beta-Programm für die Testphase anmelden. Ihr dürft gespannt sein, wie die Entwickler:innen von Killzone und Horizon das Genre der Koop-Action neu definieren.