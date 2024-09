Schloss Mittersill Herbstspecial lädt in den Nationalpark Hohe Tauern

Sonne und Energie tanken, zur Ruhe kommen, das Leben genießen: Endlich ist der goldene Oktober da und lässt die Natur in den schönsten Farben erstrahlen. Wer jetzt in das zauberhafte Schloss Mittersill mitten im Nationalpark Hohe Tauern kommt, erlebt die mitunter schönsten Tage des Jahres an diesem erlesenen Ort. Jetzt ist die perfekte Gelegenheit, um vor dem Winter noch einmal über Wiesen und Berge zu wandern. Die beste Zeit, um in dem geschichtsträchtigen Schloss mit außergewöhnlich stilvollem Charme zu entspannen. Das Herbst-Special beinhaltet viele Genussmomente – vom Schlossfrühstück über das fünfgängige Haubenmenü am Abend bis hin zum Spa-Gutschein und Early Check-in. Schloss Mittersill ist bis März 2025 durchgehend geöffnet.

Im Hotel Schloss Mittersill spürt man noch heute den Glanz vergangener Zeiten. Edle Parkettböden, kostbare Antiquitäten und Gemälde unterstreichen das herrschaftliche Ambiente der historischen Gemäuer. In jedem der 54 Zimmer und Suiten wird die große Geschichte des Hauses behutsam bewahrt und gekonnt in edlem Design präsentiert. In historischen Badewannen mit weitem Blick in die Natur genießen die Schlossgäste ihre private Auszeit. In den Suiten sorgen Infrarot- oder elektrische Kamine für wohlige Behaglichkeit. Die Suiten tragen die Namen großer Persönlichkeiten, die hier genächtigt haben: Die Gina Lollobrigida Suite mit einer originalen Schlossmauer im Bad, die Aristoteles Onassis Suite mit ihrem prachtvollen historischen Interieur, die Coco Chanel Suite mit der privaten Außensauna im Wehrturm, die Henry Ford Suite mit einer Raumhöhe von über drei Metern, …

Die Ruhe, die sich im Herbst über den Oberpinzgau legt, ist zauberhaft. Wandern ist jetzt unbeschreiblich schön. Der Nationalpark zieht Naturbegeisterte in seinen Bann. Unzählige Wanderrouten für jeden Geschmack führen durch die Region. Das Hochmoor Wasenmoos mit seinen Heidelbeer-Fichtenwäldern strahlt eine ganz besondere Atmosphäre aus. An milden Herbsttagen ist eine Wanderung durch die Schösswendklamm zum Naturjuwel Hintersee ein Muss. Ob Nordic Walking, Waldspaziergänge, leichte Wanderungen zu glasklaren Bergseen oder Gipfelbesteigungen – unvergessliche Eindrücke und Ausblicke sind garantiert. Der 18-Loch Golfclub Nationalpark Hohe Tauern in Mittersill lädt zum Spielen ein. Golf in Mittersill geht mit weiteren acht Golfplätzen in der näheren Umgebung über die Region hinaus. Noch bis Ende Oktober wird im Salzburger Land der Bauernherbst gefeiert – eine wunderbare Gelegenheit, das traditionelle bäuerliche Leben mit all seinen unverwechselbaren Festen kennen zu lernen.

Und nach einem erlebnisreichen Tag in der Natur lädt der Schlossgarten des Schloss Mittersill ein, die Ruhe zu genießen und Kraft zu tanken: Meditation, Yoga, Momente der Stille, in einem Buch versinken. Wer sich hierhin zurückzieht, der entschleunigt vollends. Das Schloss Spa verwöhnt mit Herbst-Wellness. Jeder einzelne Ruheraum besticht durch einen überwältigenden Ausblick. Die eleganten Saunas spenden Kraft und Energie. Die SPA-Experten verwenden ausschließlich hochwertige Produkte und kümmern sich gekonnt um das körperliche, seelische und geistige Gleichgewicht jedes einzelnen Gastes. Morgens vor dem Frühstück eine Runde im beheizten Außenpool drehen und dabei die klare, reine Bergluft ganz bewusst einatmen, die Faszination der Aussicht in sich aufnehmen, dann tief ausatmen und der Tag kann beginnen.

Die Schlossküche ist auf Herbst eingestellt. Die Erntezeit ist vorbei und die hochwertigsten kulinarischen Schätze der Region kommen auf die Teller. Das Schloss Mittersill ist wiederholt von Gault&Millau mit einer Haube ausgezeichnet. falstaff bewertet die Kulinarik mit großartigen zwei Gabeln. Wenn es abends gemütlich wird im Schlossrestaurant, dann holt der Sommelier die feinsten Tropfen aus dem einzigartigen Weinkeller im historischen Gemäuer. Im Kaminzimmer und im Gewölbekeller knistert der Kamin. Das Glashaus lädt ein, besondere Momente zu feiern, mit einem 360° Ausblick auf die Hohen Tauern und die Kitzbüheler Alpen.