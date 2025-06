Schladming Apparatements: Mehr Raum. Mehr Privatsphäre. Mehr Erleben.

Der Sommer in Schladming ist wohl eine der schönsten Jahreszeiten, um die wunderschöne Region Schladming-Dachstein zu entdecken – inmitten der Berge, der blühenden Natur und bei besten Bedingungen für Outdoor-Erlebnisse. Schladming Appartements kombinieren individuellen Freiraum mit höchstem Komfort und bieten allen, die im Urlaub auf Privatsphäre, Exklusivität und echte Erholung setzen, den idealen Rückzugsort. Ob mit der Familie, mit Freunden oder zu zweit – hier findet jeder seine Lieblingsunterkunft.

Viel Platz für die ganze Familie

Familien kommen nach Schladming, um in intakter Natur Kraft zu tanken und gemeinsam unbeschwerte Stunden zu verbringen. Eingebettet in eine weitläufige Landschaft und umgeben von zahlreichen kinderfreundlichen Freizeitmöglichkeiten genießen sie hier ideale Voraussetzungen für einen erholsamen und erlebnisreichen Urlaub. Ob im geräumigen Appartement oder im modernen Chalet – hier findet jede Familie ihre ideale Unterkunft. Babybetten, Hochstühle und eine kinderfreundliche Ausstattung sorgen dafür, dass sich die Eltern entspannen können und die jüngsten Gäste rundum wohl fühlen.

Aktiver Urlaub im „besten Alter“

Bewegt und aktiv durch den Sommer, dieses Motto schätzen auch reifere Gäste an Schladming. Die Region erwartet Urlauber mit einer wunderbaren Mischung für eine vitale Auszeit: Sanfte Wanderungen, gemütliche Radtouren oder entspannendes Yoga inmitten der malerischen Bergwelt. Neue Eindrücke bringen beispielsweise geführte Kräuterwanderungen oder Panorama-Rundfahrten rund um den Grundlsee. Nach einem aktiven Tag an der frischen Luft laden die exklusiven Unterkünfte von Schladming Appartements zum Entspannen ein.

Schladming-Dachstein Sommercard – Inklusive Erlebnisse in der Region

Die Schladming-Dachstein Sommercard ist im Übernachtungspreis von Schladming-Appartements inkludiert und ermöglicht den freien Eintritt zu über 100 Freizeitattraktionen in der Region. Sie ist vom 29. Mai bis 02. November 2025 gültig und steht den Gästen am Anreisetag ab 13 Uhr zur Verfügung. Mit der Sommercard genießen Unternehmungslustige freien Eintritt zu Badeseen, Bergbahnen, Schwimmbädern, Seilbahnfahrten, geführten Wanderungen und vielem mehr. Auch Mautstraßen und viele weitere Aktivitäten sind inbegriffen, so dass keine zusätzlichen Kosten entstehen. Besonders Familien profitieren von der Karte, da über 40 Attraktionen speziell für Kinder und Eltern angeboten werden. Zu den Highlights zählen Familienwanderungen und Bogenschießen, die für spannende Abenteuer in der Natur. Einmal pro Woche ist auch der Eintritt auf den Dachstein Gletscher inklusive. Der Besuch dieses beeindruckenden Naturwunders bietet spektakuläre Ausblicke und ein einzigartiges Erlebnis inmitten der alpinen Gletscherlandschaft.

Mit dem Hund raus in die Natur

Der vierbeinige Liebling darf natürlich auch mitkommen. In vielen der Ferienunterkünfte und Chalets sind Hunde herzlich willkommen. Für die treuen Begleiter gibt es alles, was das Herz begehrt – vom praktischen Dogs-Welcome-Package bis hin zu hundefreundlichen Wanderungen in der Umgebung. Hunde fühlen sich hier „pudelwohl“.

Wochenend-Auszeit – einfach mal abschalten

Die zahlreichen Feiertage am Anfang des Sommers laden zu einem entspannten langen Wochenende in Schladming ein (Mindestaufenthalt ab zwei Nächten). Die Kombination aus frischer Bergluft, gemütlichen Unterkünften und einer Vielzahl an Aktivitäten ermöglicht, dass auch ein Kurzurlaub zur Energietankstelle wird. Einfach einmal den Alltag hinter sich lassen kann Berge versetzen.

Schladming Appartements – Sommerurlaub mit maximaler Freiheit

Die Schladming Appartements sind DIE Adresse für Ferienunterkünfte in der Region Schladming-Dachstein und bieten Selbstversorgern höchsten Komfort. Mit über 250 exklusiven Unterkünften – von Appartements und Ferienwohnungen bis zu Chalets – ist für jede Zielgruppe, ob Familien, Paare oder Gruppen, und für jedes Budget, von preiswert bis luxuriös, das passende Domizil dabei. Voll ausgestattete Küchen, kostenfreies WLAN und kostenlose Parkplätze sorgen für einen entspannten und unabhängigen Urlaub. Viele Unterkünfte sind mit Pools und Saunen ausgestattet. Das Guest Experience Team unterstützt Gäste mit persönlicher Betreuung und Insidertipps, während Zusatzservices wie Auffüllen des Kühlschranks und täglicher Brötchenservice keine Wünsche offenlassen