Scapade AirSlim: Eleganter, zusammenklappbarer Handgepäckkoffer ab sofort erhältlich

Scapade kündigt mit dem Scapade AirSlim den Launch ihres neuesten Produkts an: es handelt sich um einen ultraleichten, zusammenklappbaren Handgepäckkoffer mit vier Rollen, der für Reisende, die Wert auf Mobilität, Effizienz und intelligentes Design legen.

Der aus 1680HD hochfestem Polyester gefertigte und 1,9 kg schwere Handgepäckkoffer ist äußerst strapazierfähig, abriebfest und spritzwassergeschützt und dennoch leicht genug, um ihn in Gepäckfächer, Taxis und öffentliche Verkehrsmittel zu heben. Mit einem Fassungsvermögen von 39 Litern und Abmessungen von 55 x 35 x 20 cm, die den meisten europäischen Handgepäckbestimmungen entsprechen, maximiert der AirSlim den Stauraum und vermeidet gleichzeitig den Stress und die Kosten für aufgegebenes Gepäck und Handgepäckgebühren am Gate.

Der AirSlim löst ein häufiges Problem auf Reisen: unerwartete Strafen und Zuschläge für Handgepäck am Flugsteig. Reisende können mit Strafen von 100 € und mehr überrascht werden.

Die meisten Budget-Fluggesellschaften erlauben ein kostenloses Handgepäckstück oder einen persönlichen Gegenstand, der ihren Größenvorgaben entspricht. Andere gehen jedoch noch einen Schritt weiter und erheben überraschende Gebühren, indem sie die kostenlose Aufbewahrung unter dem Sitz erlauben, aber für Gepäckstücke in den Gepäckfächern über den Sitzen Gebühren erheben oder die Passagiere dazu drängen, ihr Ticket dafür zu upgraden.

Die neue Reisetasche (69,99 €) von Scapade kostet etwa so viel wie die Strafgebühren selbst, macht sich aber bezahlt, da sie bequem sowohl unter den Sitzen als auch in den Gepäckfächern verstaut werden kann und somit den Gepäckbeschränkungen europäischer Fluggesellschaften entspricht, sodass Reisende ohne Sorgen oder zusätzliche Gebühren an Bord gehen können.

Dank der abnehmbaren Rollenverlängerungen lässt sich der Koffer von 20 cm auf 9 cm zusammenklappen und bei Nichtgebrauch einfach in einer anderen Tasche verstauen. Der Innenraum ist mit einer intelligenten Unterteilung ausgestattet, die sich ideal für Reisen und den schnellen Durchgang durch die Sicherheitskontrollen am Flughafen eignet – einschließlich eines Clip-on-Gurts zum Fixieren von Kleidung, einer Reißverschlusstasche, einer seitlichen Netztasche für Wasserflaschen und Accessoires sowie einer großen Fronttasche für Laptops und Tablets.

„Die Zukunft des Reisens liegt nicht darin, mehr Gepäck mitzunehmen, sondern smarter zu reisen“, sagt James Siegl, Mitbegründer von Scapade. „Die Fluggesellschaften haben das Gepäck still und leise zu einem unfairen Strafensystem gemacht, das Reisende ohne Vorwarnung zu Anpassungen gezwungen hat. Die AirSlim-Tasche ist unsere Lösung für diese Situation, da sie sich leicht unter Flugzeugsitzen verstauen lässt und versierten Passagieren hilft, smarter zu reisen.“

Jacques Walger, Mitbegründer von Scapade, fügte hinzu: „Zu lange mussten Reisende bei der Entscheidung, welches Gepäck sie mitnehmen sollten, zwischen Funktionalität und Konformität wählen. Der AirSlim macht sich bezahlt. Er wurde bewusst entsprechend den heutigen Anforderungen der Fluggesellschaften und nicht nach veralteten Vorstellungen davon, wie Reisegepäck sein sollte, entwickelt.“

Der AirSlim ist ab sofort für 69,99 € auf der Website von Scapade und bei ausgewählten Händlern erhältlich.