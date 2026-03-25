Sanfter Sonnenschutz von Naïf für sonnige Familientage

Sobald die ersten warmen Sonnenstrahlen ins Freie locken, verlagert sich der Alltag nach draußen. Ob im eigenen Garten, auf dem Spielplatz oder beim ersten Ausflug an den Strand – für Eltern steht der Schutz der Kleinsten an erster Stelle. Die empfindliche Haut von Babys und Kindern benötigt dabei besondere Aufmerksamkeit. Mit dem mineralischen Sonnenschutz von Naïf könnt ihr die gemeinsame Zeit unter freiem Himmel entspannt genießen, da die Rezepturen speziell für sensible Hautbedürfnisse entwickelt wurden.

Mineralische Filter für sensible Kinderhaut

Im Gegensatz zu chemischen Filtern setzt Naïf auf Zinkoxid. Dieser mineralische Schutz legt sich wie eine Barriere auf die Hautoberfläche und reflektiert die UV-Strahlen direkt, ohne einzuziehen. Das macht die Anwendung besonders mild und reduziert das Risiko für Irritationen. Ihr könnt euch darauf verlassen, dass eure Kinder sowohl vor UVA- als auch vor UVB-Strahlen geschützt sind. Die Formeln sind wasserfest und lassen sich leicht verteilen, was den stressfreien Auftrag zwischendurch erleichtert. Denkt dennoch daran, dass Babys idealerweise im Schatten bleiben sollten und eine Kombination aus UV-Kleidung und Creme den sichersten Schutz bietet.

Nachhaltigkeit und neue Formate

In dieser Saison dürft ihr euch über praktische Neuerungen freuen. Die parfümfreie Sonnencreme ist nun in einer großzügigen 175 ml Familiengröße erhältlich, damit alle Familienmitglieder versorgt sind. Auch der beliebte Sonnenschutzstick zeigt sich in einem neuen, deutschsprachigen Design. Neben der Hautverträglichkeit steht die Umwelt im Fokus: Die Produkte sind frei von Mikroplastik sowie korallenschädigenden Filtern wie Oxybenzon. Sogar bei der Verpackung geht die Marke bewusste Wege und nutzt Tuben aus Biokunststoff auf Zuckerrohrbasis. So schützt ihr nicht nur eure Liebsten, sondern leistet auch einen Beitrag zum Erhalt der Meere.