Sanfte Nächte im Dschungel: Neue Freunde für die tonies Schlummerbande

Ruhige Nächte für kleine Schlafmützen und entspannte Momente für Eltern: Die Schlummerbande von tonies ist seit Jahren ein fester Bestandteil vieler Familienrituale. Mit sanften Klängen, beruhigenden Naturgeräuschen und liebevoll erzählten Geschichten begleiten die Schlummerbande-Tonies Kinder beim Einschlafen und schaffen kleine, wertvolle Augenblicke der Ruhe für die ganze Familie. Nun wird die beliebte Serie erweitert. Aus den Tiefen des Dschungels gesellen sich drei neue Tonies hinzu: Schlummerkrokodil, Schlummertukan und Schlummerjaguar bereichern ab sofort die Abendroutine.

Der neue Schlummerdschungel kombiniert sanfte Musik, beruhigende Naturgeräusche und liebevoll erzählte Geschichten, die Kinder ganz ohne Bildschirmzeit ins Traumland begleiten. Die neuen Schlummerdschungel-Tonies unterstützen mit ihrer wohltuenden Klangkulisse jeden Schritt des Zubettgehens, vom langsamen Runterkommen bis zum Licht ausmachen. Schlafexpert:innen betonen die Bedeutung fester Abendrituale; diese helfen Kindern leichter zur Ruhe zu kommen und verwandeln das Zubettgehen in ein vertrautes, geborgenes Familienritual. Sanfte Klänge, Geräusche und Geschichten fördern Fantasie, Sprache und emotionale Ausgeglichenheit und können eine wertvolle Bereicherung der täglichen Schlafroutinen sein.

Runterkommen, einkuscheln und einschlummern mit den Tieren des Dschungels

Die neuen Tonies aus dem Schlummerdschungel helfen nimmermüden kleinen Abenteurer:innen ab sofort mit unterschiedlichen Klangkulissen schneller in den Schlaf zu finden.

Schlummerkrokodil – Eine Gute-Nacht-Geschichte aus dem Dschungel erzählt von einem müden Krokodil auf der Suche nach Ruhe. Auf seiner Reise durch Gewässer im Mondschein und stillen Lichtungen entdeckt das Schlummerkrokodil die Schönheit der nächtlichen Klänge und findet schließlich Ruhe in der Musik der Nacht.

Schlummertukan – mit einer meditativen Soundreise durch die Klänge des Dschungels lädt der Schlummertukan hoch oben in den Baumwipfeln zum Entspannen ein. Raschelnde Blätter, sanfte Brisen und die Stimmen des Urwalds helfen kleinen Schlafmützen den Tag loszulassen.

Schlummerjaguar – sanfte, instrumentale Melodien begleiten den Schlummerjaguar auf seiner Reise durch den Dschungel. Mit ruhigen Klangfarben und leisen Naturgeräuschen können sich müde Entdecker:innen in die Welt des nächtlichen Urwalds träumen.

Passend zum Launch des Schlummerdschungels ergänzt ein neues Nachtlicht die Einschlafserie: Das Nachtlicht Schlummerkrokodil begleitet kleine Zuhörer:innen mit warmem Licht und beruhigenden Dschungelklängen ins Land der Träume und wacht abends liebevoll am Kinderbett. Mit seinen sanften Naturgeräuschen und fröhlichen Instrumentalmelodien macht es das Einschlafen angenehmer und leichter. Und über die mytonies App lässt sich das Nachtlicht zusätzlich mit eigenen Lieblingsgeschichten oder Liedern personalisieren.

Alle Highlights des Nachtlichts Schlummerkrokodil auf einen Blick:

75 Minuten vorinstallierte Einschlafmelodien und Dschungel-Sounds Timer-Funktion: Licht schaltet sich automatisch nach 30 Minuten aus Dimmbar in 4 Helligkeitsstufen – genau richtig für süße Träume Lange Akkulaufzeit: bis zu 240 Stunden Kann mit und ohne Toniebox als Nachtlicht verwendet werden Ab 1 Jahr geeignet



Pünktlich zum Weltschlaftag am 13. März ziehen Schlummerkrokodil, Schlummerjaguar und das neue Nachtlicht ab dem 12. März ins Kinderzimmer ein. Der Schlummertukan ist ab April erhältlich.