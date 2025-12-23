Samsung stellt neues Lineup zu AI-vernetztem Wohnen auf der CES  2026 vor

Samsung hat seinen bevorstehenden Auftritt auf der CES 2026 angekündigt, die vom 6. bis 9. Januar in Las Vegas, Nevada, stattfindet. Das Unternehmen wird auf der CES eine Reihe von Innovationen im Bereich Wohnen präsentieren, die AI-gestützte, personalisierte Pflege mit leistungsstarken Hardware-Funktionen verbinden. In diesem Jahr erweitert Samsung seine Bespoke AI-Produktpalette an Haushaltsgeräten um intelligentere Textilpflege, intuitive Temperatursteuerung und komfortablere Reinigungsfunktionen – allesamt darauf ausgelegt, sich durch das nahtlose Zusammenspiel der Geräte an den Lebensstil der Nutzer:innen anzupassen. Zu den vorgestellten Innovationen gehören verbesserte Versionen des Bespoke AI AirDressers, des Bespoke AI Waschtrockners, der Bespoke AI WindFree Pro Klimaanlage und des Spitzenmodells Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra Saugroboter.

„Um das Wohnerlebnis zu verbessern, präsentieren wir in diesem Jahr weiterentwickelte Versionen des AirDressers, des Waschtrockners und der WindFree Klimaanlage, die wir unter Berücksichtigung wertvoller Rückmeldungen unserer Kund:innen sowie unserer im Laufe der Jahre angesammelten F&E-Expertise entwickelt haben. Mit unseren kontinuierlichen Innovationen verbessern wir die tägliche Interaktion der Nutzer:innen mit ihren Geräten,“ so Jeong Seung Moon, EVP und Head des R&D Teams für das Digital Appliances (DA) Business bei Samsung Electronics.

Bessere Trocknung, schnellere Waschvorgänge und intelligentere Pflege mit dem Bespoke AI Laundry Combo

Nach seinem Launch im Jahr 2024 kommt der Bespoke AI Laundry Combo 2026 mit gezielten Upgrades auf den Markt, die die Waschkreisläufe verkürzen und die Trocknungsleistung optimieren. Der Super Speed-Zyklus bietet einen schnellen und effizienten Waschgang durch ein Hochdruck-Speed Spray, das sowohl das Eindringen als auch das Ausspülen des Waschmittels optimiert, während der neu integrierte Booster Heat Exchanger für eine verbesserte Trocknungsleistung sorgt. Der weiterentwickelte Waschtrockner verfügt außerdem über die Funktion Auto Open Door+, die nicht nur die Tür automatisch öffnet, sondern nach reinen Waschgängen auch die interne Luftzirkulation aktiviert, damit die verbleibende Wäsche keinen muffigen Geruch annimmt.

Das überarbeitete AI Wash & Dry+ verwendet zudem mehrere Sensoren, um die Leistung für jede Ladung zu optimieren. Die Funktion erkennt das Gewicht, um die richtige Menge an Wasser und Waschmittel zu bestimmen, identifiziert fünf Textilarten – darunter Outdoor und Denim – und überwacht den Verschmutzungsgrad in Echtzeit. Der neu entwickelte Wide Lint Filter verfügt über ein One-Touch-Design für eine einfachere Reinigung sowie einen zweilagigen Aufbau und einen großen Auffangbereich, um Flusen und Partikel zuverlässig herauszufiltern. In diesem Jahr wird zusätzlich zum ursprünglichen Modell mit 7″-LCD-Bildschirm eine günstigere Variante mit 2,8″-LCD-Bildschirm und Jog Dial eingeführt, um den unterschiedlichen Kundenbedürfnissen gerecht zu werden.

Bespoke AI AirDresser jetzt mit verbesserter Faltenpflege und intelligenterer Trocknung

Drei Jahre nach seinem Vorgänger kommt der Bespoke AI AirDresser von Samsung mit mehr Leistung und höherem Bedienkomfort. Er verfügt über die neue Auto Wrinkle Care-Funktion, die eine weiterentwickelte Version des Dual AirWash und Dual JetSteam nutzt, um Falten schnell und mühelos zu glätten. Dual JetSteam erfrischt und desinfiziert die Kleidung zudem effektiv, indem es hohe Temperaturen tief in das Gewebe einbringt und so 99,9 % bestimmter Viren und Bakterien sowie 99 % unangenehmer Gerüche reduziert. Darüber hinaus verfügt das Modell über einen intelligenten Trocknungszyklus, der die Trocknungszeit an kleine, mittlere oder große Beladungsmengen anpasst. Dies sorgt für eine optimale Trocknung, verhindert zu lange oder zu kurze Trocknungszeiten und schützt die Qualität der Textilien. Ein besonderes Feature ist die Synergie mit dem Bespoke AI Waschtrockner. Auto Cycle Link empfiehlt nach Beendigung eines Waschgangs einen geeigneten Trocknungsgang im AirDresser. Wenn bestimmte Programme für besondere Pflege – wie beispielsweise das Blusenprogramm – beim Waschtrockner ausgewählt werden, wird dieselbe Option automatisch in die Warteschleife des AirDressers aufgenommen, wodurch ein durchgehender Pflegeablauf entsteht. Das überarbeitete Design umfasst außerdem eine elegante One Body Door und einen 2,8″-LCD-Bildschirm für höhere Benutzerfreundlichkeit.



© Samsung, Bild simuliert

Bespoke AI WindFree Pro Klimaanlage bietet verschiedene personalisierte Windmodi mit mehreren Flügeln