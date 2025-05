Samsung stellt Galaxy S25 Edge vor

Samsung hat heute weltweit das Galaxy S25 Edge präsentiert – das neue ultradünne Smartphone der Galaxy S-Serie. Felix von den Stray Kids hat ein Instagram-Reel mit Samsung gepostet!

Zum Galaxy S25 Edge

Entwickelt mit Fokus auf Design und Stärke, vereint das Galaxy S25 Edge Premium-Leistung in einem widerstandsfähigen, nur 5.8 mm dünnen Titangehäuse. Zudem verfügt das neue Modell über eine leistungsstarke Kamera mit zahlreichen AI-Features, die neue kreative Möglichkeiten im kompakten Format eröffnen. Das Samsung Galaxy S25 Edge ist in Österreich ab sofort in drei frischen Farben erhältlich. Mit dem Smartphone präsentiert Samsung den neusten Spross der Galaxy S-Serie und vereint leistungsstarke Hardware, Profi-Kamera und personalisierte AI auf Flaggschiff-Niveau im kompakten Design. Beim Neuling wurde jedes Detail auf Alltagstauglichkeit und Handlichkeit hin optimiert – für ein Smartphone, das leicht in der Hand liegt und intuitiv zu bedienen ist. Das Ergebnis ist ein nur 5.8 mm dünnes und 163 g leichtes Gehäuse, das hohe Funktionalität in Hosentaschenformat bietet. Der minimalistische Rahmen fügt sich dabei nahtlos in die charakteristische Designsprache ein.

Neben ihrem schlanken, eleganten Design überzeugt die Silhouette des Galaxy S25 Edge auch durch hohe Widerstandsfähigkeit. Abgerundete Kanten und ein robuster Titanrahmen sorgen für zuverlässigen Schutz im Alltag, während ein neuartiges Glaskeramikmaterial das Frontdisplay belastbar und lebendig macht. Das Gerät kommt in drei Farben: Titanium Silver, Titanium Jetblack sowie ein Modell in trendigem Icyblue. Dieses Phone macht es einfacher denn je, die großen und kleinen Momente des Lebens festzuhalten und kreative Ideen jederzeit und überall umzusetzen. Die 200-MP-Weitwinkelkamera bleibt dem charakteristischen Kameraerlebnis der Galaxy S-Serie treu und hebt die Nachtfotografie auf ein neues Niveau. Durch die ultrahohe Auflösung gelingen schärfere Fotos, während die hohe Pixelgröße auch bei Aufnahmen in lichtarmen Umgebungen mehr Helligkeit zaubert. Der 12-MP-Ultraweitwinkel-Sensor mit Autofokus erlaubt gestochen scharfe Nahaufnahmen und eröffnet zusätzliche kreative Spielräume.

Kluger Helfer im Alltag

Wie das Galaxy S25 Ultra nutzt auch das Edge die optimierte AI-basierte Bild-Technologie ProVisual Engine, die auf Bildern auch die kleinsten Details bei Kleidung oder Pflanzen wiedergibt und natürlich wirkende Hauttöne in Porträts ermöglicht. Auch beliebte Galaxy AI Bearbeitungsfunktionen wie Audio Eraser – das unerwünschte Töne in Videos verschwinden lässt – und Drawing Assist – das Ideen aus unterschiedlichen Dateninputs wie Textprompts, Bilder und Skizzen zum Leben erweckt – wurden von der Galaxy S25-Serie übernommen. Das Edge integriert Galaxy AI an nahezu jedem Berührungspunkt und bietet so ein besonders intuitives und komfortables Nutzungserlebnis. Alle profitieren von personalisierten, app-übergreifenden AI-Funktionen.

Und das mit der Gewissheit, dass ihre persönlichen Daten dank Samsung Knox Vault sicher bleiben. Galaxy AI passt sich dabei zunehmend individuellen Gewohnheiten an: Funktionen wie Now Brief und Now Bar unterstützen neu auch Drittanbieter-Apps und liefern nützliche Erinnerungen auf dem Sperrdisplay, etwa zu Gleisänderungen beim Pendeln oder den aktuellen Spielstand vom laufenden Fußballspiel. Durch die enge Partnerschaft mit Google profitieren NutzerInnen außerdem von den neusten Google Gemini-Funktionen. So ist es mit Gemini Live nun beispielsweise möglich, der AI zu zeigen, was man am Display oder in der Umgebung sieht, und dazu zu interagieren – besonders praktisch, wenn es schnell gehen muss.

Technik und Verfügbarkeit

Ein zusammen mit Qualcomm für die Galaxy S25-Serie maßgeschneiderter Chip sorgt für schnelle, zuverlässige Leistung und unterstützt die On-Device-AI-Verarbeitungsfunktionen des Galaxy S25 Edge über den gesamten Tag hinweg – zum Beispiel ProScaler, das auf fortschrittliche und effiziente AI zurückgreift und um bis zu 40 %-detailgetreuere9 Fotodarstellung ermöglicht. Gleichzeitig sorgt eine neu gestaltete Dampfkammer dafür, dass das Galaxy S25 Edge auch bei anhaltend intensiver Nutzung kühl bleibt, während die Digital Natural Image Engine (mDNIe) das Display energieeffizient macht. Was kostet der Spaß? Das Galaxy S25 Edge ist in Österreich ab sofort ab 1.249,- Euro (UVP) im Samsung Online Shop oder im ausgewählten österreichischen Handel bestellbar.

All jene, die bis inklusive 29.05.2025 im Samsung Online Shop oder im ausgewählten österreichischen Handel ein Samsung Galaxy S25 Edge vorbestellen, erhalten den doppelten Speicherplatz (512 GB zum Preis von 256 GB) geschenkt. Es gelten die Teilnahmebedingungen auf vorbestellung.samsung.at. Dabei ist der Wechsel simpel: Samsung Smart Switch ist der einfachste Weg alle Daten auf ein neues Galaxy Smartphone zu übertragen. So sichert man seine Kontakte, Fotos, Musik und vieles mehr, wenn man das Smartphone wechseln möchte. Smart Switch ist mit den meisten Betriebssystemen kompatibel und überträgt ebenfalls Geräteeinstellungen, wenn gewünscht. Weitere Infos diesbezüglich findet ihr auf smartswitch.samsung.at – seid ihr interessiert?