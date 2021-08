Samsung stellt die Galaxy Watch 4-Serie vor

Samsung hat heute die Galaxy Watch 4 und die Galaxy Watch 4 Classic vorgestellt. Lest hier mehr!

„Wir haben ein unglaubliches Wachstum bei der Galaxy Watch-Serie erlebt, da die Nutzerinnen und Nutzer die gesundheitlichen Vorteile und den Komfort von Wearables entdeckt haben“, so Marvin Peters, Director Mobile Samsung Electronics Austria. „Der Weg zum Wohlbefinden sieht für jede und jeden anders aus. Deshalb haben wir ein umfassendes Paket an Gesundheits- und Wellness-Features entwickelt, um ein besseres Verständnis dafür zu vermitteln.“

Neben der One UI Watch-Benutzeroberfläche sind die Smartwatches erstmals mit dem neuen Wear OS, das gemeinsam mit Google entwickelt wurde, ausgestattet. Damit nicht genug, die Uhr verfügt über den ersten 5-nm-Prozessor in einer Galaxy Watch. Sie verfügt somit über eine 20 % schnellere CPU, 50 % mehr Arbeitsspeicher sowie eine 10-mal schnellere Grafikeinheit als die vorherige Generation. Sie befeuert den 450×450 Pixel fassenden Bildschirm und ermöglicht reibungslose Interaktionen. 16 GB Speicher gibt es, eSIM-Technologie und 40 Stunden Akkulaufzeit ebenso.

Umfassende Gesundheits-Features

Die Galaxy Watch 4 ist mit Samsungs BioActive-Sensor ausgestattet, der sich durch ein kleineres und kompakteres Design auszeichnet. Dieser neue 3-in-1-Sensor verwendet einen einzigen Chip, um drei leistungsstarke Gesundheitssensoren – optische Herzfrequenz, elektrisches Herz und bioelektrische Impedanzanalyse – präzise zu betreiben. Somit können Nutzer:innen ihren Blutdruck überwachen, einen unregelmäßigen Herzschlag (AFib) erkennen, ihren Sauerstoffgehalt im Blut messen und ihre Körperzusammensetzung berechnen.

Das neue Tool zur Messung der Körperzusammensetzung ermittelt Schlüsselwerte wie Skelettmuskelmasse, BMI, Körperwasser und Körperfettanteil. Die angezeigte Kalorienzahl und die Herzfrequenz erleichtern das Tracking. Weiters bietet die Galaxy Watch 4-Serie die bisher umfassendste Übersicht über Schlafgewohnheiten. Es ist möglich, nicht nur Schnarchgeräusche zu erkennen, sondern auch den Blutsauerstoffgehalt im Schlaf zu messen.

Annehmlichkeiten und Verfügbarkeit

Kompatible Apps werden automatisch auf der Watch installiert, sobald sie auf das Smartphone heruntergeladen wurden. Wichtige Einstellungen wie etwa „Nicht stören“-Zeiten und blockierte Anrufe werden synchronisiert. Auto Switch sorgt dafür, dass die Galaxy Buds die Audioausgabe je nach Nutzung zwischen Smartphone und Watch umschalten. Die Bixby-Sprach-, Lünetten- und Gestensteuerung ermöglichen es euch, Anrufe anzunehmen oder Benachrichtigungen und Alarme zu deaktivieren.

Die Galaxy Watch 4 und die Galaxy Watch 4 Classic sind ab dem 27. August 2021 im Österreich im Handel erhältlich. Erstere ist in den Größen 40 mm (269,- Euro, 319,- mit LTE) in Schwarz, Silber und Gold verfügbar. Es gibt auch die Größe mit 44 mm (299,- Euro, 349,- mit LTE) in Schwarz, Silber und Grün. Die Galaxy Watch 4 Classic gibt es rein in Schwarz oder Silber in den Größen 42 mm (369,- Euro, 419,- mit LTE) und 46 mm (399,- Euro, 449,- mit LTE). Wäre sie etwas für euch? Hier geht’s zur Website des Geräts!