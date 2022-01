Samsung stellt das Galaxy S21 FE 5G vor

Das Samsung Galaxy S21 FE 5G überzeugt mit leistungsstarker Performance, einer professionellen Kamera und einem auffälligen Design. Lest mehr!

Über das Samsung Galaxy S21 FE 5G

Nutzer:innen kommen in den Genuss eines gestochen scharfen, reaktionsfähigen Displays in der höchsten Auflösung. Der Akku hält auch bei hoher Nutzungsfrequenz den ganzen Tag und lässt sich in nur einer halben Stunde um mehr als 50 % laden. Das Galaxy S21 FE 5G bietet zudem ein rundum erneuertes Selfie-Erlebnis, einen verbesserten Nachtmodus und eine Dual-Recording-Funktion, bei der das Geschehen vor und hinter der Kamera festgehalten werden kann.

„Wir bei Samsung konzentrieren uns darauf, die neuesten mobilen Innovationen noch mehr Menschen zugänglich zu machen“, so Marvin Peters, Director Mobile bei Samsung Österreich. „Die Resonanz auf das Galaxy S20 FE- und Galaxy S21-Lineup hat unsere Erwartungen übertroffen. Deshalb haben wir beim Galaxy S21 FE 5G den gleichen Ansatz verfolgt und es mit den Premium-Funktionen ausgestattet, die für unsere treuen Galaxy-Fans am wichtigsten sind.“

Design trifft Leistung

Alles beginnt beim beliebten Contour-Cut-Design, bei dem sich das Kameragehäuse des Galaxy S21 FE 5G nahtlos in den Rahmen einfügt und für ein stylisches, einheitliches Erscheinungsbild sorgt. Das schlanke, nur 7,9 mm dicke Gehäuse passt in jede Hosentasche und hält allen Lebenssituationen stand. Das Gerät ist in vier neuen, modischen Farboptionen erhältlich (Oliv, Lavendel, Weiß und Graphit) und mit einem Haze-Finish versehen. Doch Optik ist nicht alles: Samsung-Nutzer:innen sagen, dass Leistung und Display entscheidend sind. Deshalb ist das Galaxy S21 FE 5G mit dem neuesten und leistungsstärksten Anwendungsprozessor von Galaxy ausgestattet.

Das ist der selbe Prozessor, der bereits in der Galaxy S21-Serie zum Einsatz kommt. Damit kommen Gamer:innen und Streamer:innen auf ihre Kosten, denn die gestochen scharfe, hochwertige Grafik- und Bildqualität begeistert. Und die neue 240-Hz-Touch-Response-Rate des Bildschirms bringt deren Lieblingsspiele mit blitzschneller Reaktionsfähigkeit auf ein neues Niveau. Dank der 120-Hz-Bildwiederholrate, die die höchste Auflösung auf einem Dynamic AMOLED 2X-Display bietet, werden die Spiele und Videos ohne Verzögerung abgespielt.

Fotos und Verfügbarkeit

Das Galaxy S21 FE 5G verfügt über Profi-Features, mit denen es gestochen scharfe, lebensechte Fotos macht. So könnt ihr mühelos Scroll-Stopping-Inhalte bearbeiten, posten und teilen. Außerdem verfügt es über einen verbesserten Nachtmodus. Dank der 32-MP-Frontkamera des Geräts können die Nutzer:innen hochwertige Selfies mit ihren besten Freund:innen machen. Anschließend können die erweiterten KI-Funktionen zur Gesichtsoptimierung verwendet werden, um alle perfekt ins Bild zu setzen. Auch eine Dual-Recording-Funktion ist mit von der Partie.

Ab dem 11. Januar 2022 ist das neue Smartphone über Samsung.com, Mobilfunkanbieter und Online-Händler erhältlich. Die Verfügbarkeit ist je nach Markt unterschiedlich. Bis zum 30.01.2022 wird außerdem ein Eintauschbonus von bis zu 750 Euro für ausgewählte Altgeräte angeboten. Mit Smart Switch können Daten einfach, schnell und zuverlässig auf das neue Galaxy übertragen werden. Außerdem kann man das alte Gerät auch mit Displaybruch oder Glasschaden zurückgeben.

Die technischen Daten des Smartphone