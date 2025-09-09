Samsung präsentiert neue Odyssey G7 Gaming-Monitore 2025

Auf der Gamescom 2025 in Köln hat Samsung die neuen Gaming-Monitore der Odyssey-Reihe vorgestellt. Ihr könnt jetzt die Odyssey G7 Monitore in größeren Formaten sehen und Samsungs weiterentwickeltes, brillenfreies 3D-Gaming-Ökosystem erleben. Das Unternehmen hat zudem neue Partnerschaften mit Spieleentwickler:innen angekündigt.

„Wir freuen uns sehr, unsere neuesten Produkte und Gaming-Kooperationen zu präsentieren, welche vor wenigen Wochen an des diesjährigen Gamescom vorgestellt wurden“, sagt Oliver Harmannstein, Director of Displays bei Samsung Österreich. „Unsere jüngsten Kooperationen liefern ein authentisches Gameplay durch optimierte auf das jeweilige Spiel zugeschnittene 3D-Effekte. Wir arbeiten stets daran, unsere Position im Premium-Gaming-Monitor-Segment weiter auszubauen – durch leistungsstarke Hardware und Gaming-Partnerschaften.“

Die neuen Odyssey Modelle

Der neue Odyssey G7 (Modell G75F) ist jetzt in 37 und 40 Zoll verfügbar. Diese Monitore unterstützen Funktionen wie Picture-by-Picture (PBP) und Picture-in-Picture (PIP) für Multitasking. Sie verfügen über eine VESA DisplayHDR 600-Zertifizierung und eine Helligkeit von 350 Nits. Außerdem sind sie mit Gaming-Technologien wie HDR10+ Gaming, AMD FreeSync Premium Pro und Auto Source Switch+ ausgestattet. Besucher:innen der Gamescom konnten die Monitore direkt am Stand testen. Die Odyssey G7 Monitore sind jetzt auch in Österreich erhältlich.

Samsung hat auf der Gamescom auch neue Inhalte für den Odyssey 3D Monitor (Modell G90XF) vorgestellt. Dieses Gerät ermöglicht ein immersives 3D-Erlebnis ohne Brille. Dank Kooperationen mit Netmarble und SHIFT UP konnten exklusive Titel in 3D gezeigt werden. Die Odyssey 3D Hub-Plattform wird ständig erweitert und soll bis Ende 2025 über 50 unterstützte Spiele enthalten.

Im Bereich OLED-Gaming kooperierte Samsung mit Studios wie Blizzard Entertainment und Pearl Abyss. Am „World of Warcraft“-Stand gab es über 80 Gaming-Stationen mit dem Odyssey OLED G6. Pearl Abyss präsentierte das Spiel „Crimson Desert“ auf mehr als 180 Einheiten der Modelle Odyssey OLED G6 und Odyssey OLED G8. Diese Monitore bieten eine hochwertige Bildqualität, damit ihr die Grafik der Spiele in vollem Umfang genießen könnt.