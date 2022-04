Samsung M8: Smart Monitor ab sofort vorbestellbar

Samsung Electronics hat auf der CES 2022 die Smart Monitor-Serie Samsung M8 angekündigt, die ab sofort in vier Farben vorbestellbar ist.

Was hat die Samsung M8-Serie zu bieten?

Der M8 eignet sich nicht nur als herkömmlicher Bildschirm, sondern ermöglicht es den Nutzerinnen und Nutzern auch, eine Vielzahl von OTT-Diensten wie Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ und Apple TV über Wi-Fi zu nutzen, ohne eine Verbindung zu einem PC oder Fernseher herstellen zu müssen. Zudem überzeugt der Smart Monitor M8 sowohl durch seine Größe als auch durch seine Leistungsfähigkeit in einem ultra-stylischen Design. Das neue Modell ist mit 11,4 mm etwa drei Viertel flacher als die Vorgängermodelle. Mit seinem flachen Design passt sich der M8 mit einer Farbpalette, die auf einem eleganten, warmen Weiß basiert, jeder Umgebung an, je nach den persönlichen Vorlieben der Nutzerinnen und Nutzer.

Das Office-Leben kann kommen

In Sachen Produktivität bietet der Smart Monitor M8 alles, was das Herz begehrt: Der stylische Monitor bietet eine perfekte Home-Office-Umgebung ohne PC, indem er über den aktualisierten Smart Hub mit verschiedenen IT-Geräten verbunden wird. Die Workspace-Benutzeroberfläche bietet alle Dienste, die für die Arbeit auf einem Bildschirm benötigt werden. Sie hilft Nutzerinnen und Nutzern dabei, sich drahtlos mit einem Windows- oder Mac-PC zu verbinden und eine Vielzahl nützlicher Funktionen effizient zu verwenden, darunter Samsung DeX, Apple AirPlay 2 und den Microsoft 365 Cloud Service sowie die Spiegelung von Inhalten vom Smartphone auf den M8.

Darüber hinaus verfügt der Smart Monitor über eine magnetische und abnehmbare SlimFit Cam, die am Monitor befestigt werden kann und ohne störende Kabel für mehr Ordnung auf dem Schreibtisch sorgt. Die SlimFit Cam verfügt außerdem über Gesichtsverfolgungs- und Autozoom-Funktionen, die das Gesicht einer Person auf dem Bildschirm schnell erkennen und automatisch auf das Motiv fokussieren. Mit anderen Worten: Sie kann eine einzelne Sprecherin oder einen einzelnen Sprecher verfolgen und aufzeichnen, was ideal für dynamische Präsentationen oder Livestreaming ist. Zudem unterstützt der Bildschirm Videochat-Apps wie Google Duo, so dass Nutzerinnen und Nutzer zu Hause oder am Arbeitsplatz mit der SlimFit Cam an Videokonferenzen teilnehmen oder aus der Ferne arbeiten können.