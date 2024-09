Samsung kündigt Ultrakurzdistanz-Projektoren The Premiere 9 & The Premiere 7 an

Für das ideale Heimkino-Erlebnis im Herbst erweitert Samsung sein Lifestyle-Portfolio um gleich zwei Neuzugänge: The Premiere 9 und The Premiere 7. Die beiden Ultrakurzdistanz-Projektoren verwandeln die eigenen vier Wände innerhalb weniger Minuten in ein Premium-Heimkino mit 4K-Auflösung, kraftvollem Sound, smarten AI-Features und – dank Tizen OS – jeder Menge kostenfreiem Content. The Premiere 9 und The Premiere 7 sind ab sofort im österreichischen Handel erhältlich.

„Mit der The Premiere-Produktreihe haben wir fortschrittliche Lasertechnologie mit modernen, nutzerfreundlichen Funktionen kombiniert. Das Ergebnis ist eine tolle Bildqualität und ein beeindruckender Klang“, so Manuel Laporta Osante, Head of Division TV/AV bei Samsung Österreich. „Wir entwickeln unsere Produkte kontinuierlich weiter, mit dem Ziel, unsere Wohnräume mehr und mehr in immersive Entertainment-Hubs zu verwandeln.“

Hohe Bildqualität im Großformat bringt Kinofeeling nach Hause

Ausgestattet mit moderner Lasertechnologie bringen The Premiere 9 und The Premiere 7 das Gefühl einer großen Kinoleinwand in die eigenen vier Wände. The Premiere 9 als Premium-Modell verfügt über einen Dreifachlaser für optimale Farbgenauigkeit und Helligkeit. Dank der 4K-Auflösung des Projektors wirken Inhalte nahezu lebendig. HDR10+ wird von beiden Modellen unterstützt, wobei The Premiere 9 eine Farbraumabdeckung von 154 % des DCI-P3-Standards erreicht, während The Premiere 7 den DCI-P3-Standard zu 100 % abdeckt. Die Maximalhelligkeit von 3.450 ISO-Lumen beim The Premiere 9 und 2.’500 ISO-Lumen beim The Premiere 7 ermöglichen auch in hellen Umgebungen dynamische Bilder. Um die Bildqualität weiter zu verbessern, sind beide Projektoren mit fortschrittlichen AI-Funktionen ausgestattet. AI Upscaling sorgt dafür, dass Inhalte unabhängig von ihrer ursprünglichen Qualität in nahezu 4K-Auflösung angezeigt werden können. Der Vision Booster passt zudem Helligkeit und Kontrast bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen automatisch an, um eine optimale Bildqualität zu erreichen.

Cineastinnen, Cineasten und Sportfans können sich gleichermaßen über die bis zu 130 Zoll Bildgröße freuen, die die Projektoren mit nur geringem Abstand zur Wand generieren können. Während große Sportmomente fast in Lebensgröße verfolgt werden können, erleben Filmfans ein Kino-ähnliches Großformat mit mitreißenden Sounds. The Premiere 9 verfügt über 40-Watt-Lautsprecher mit 2.2.2-Kanälen und The Premiere 7 über 30-Watt-Lautsprecher mit 2.2-Kanälen. Das in beiden Modellen integrierte Dolby Atmos sorgt für einen kraftvollen Klang und komplettiert somit das immersive Heimkino-Erlebnis.

Minimaler Aufwand, großflächige Projektionen

Beide Projektoren zeichnen sich durch ihr minimalistisches Design mit abgerundeten Kanten und einer hochwertigen Stoffoberfläche des dänischen Textildesigners Kvadrat aus. Ihre kompakte Größe rundet das elegante Gesamtbild ab. Zusätzlich machen die einfache Installation und Handhabung die Projektoren zu einer idealen Entertainment-Ergänzung für jeden Raum. Zur Einrichtung des Geräts müssen Nutzerinnen und Nutzern lediglich den Projektor anschließen und mit einem drahtlosen Netzwerk verbinden.

Streaming- und Gaming-Inhalte inklusive – dank Samsung Tizen OS

Sind die Projektoren mit dem Netzwerk verbunden, kann auf eine Vielzahl an Streaming- und Gaming-Inhalten zugegriffen werden. Das Samsung-eigene Betriebssystem Tizen OS bietet ein umfangreiches Unterhaltungserlebnis auf Knopfdruck: Der Streaming-Service Samsung TV Plus beinhaltet über 100 kostenfreie Kanäle. Dazu zählen Netflix, YouTube, Amazon Prime Video und mehr. Darüber hinaus können Gaming-Fans sich über ein optimitiertes Gaming Erlebnis freuen. Der AI Auto Game Mode erkennt automatisch, welche Art von Spiel du spielst – ob schneller FPS oder entspannter Simulator – und passt die Einstellungen entsprechend an.

Praktische Konnektivität und Smart Home-Steuerung

Auch vernetzte Smart Home-Geräte können Nutzerinnen und Nutzer direkt über den Projektor steuern. Wenn The Premiere eine Auszeit vom Film-Marathon bekommt, kann er als Smart Speaker per Sprachsteuerung angesteuert werden. Die Features Tap View und Mirroring ermöglichen es zudem, Inhalte vom Smartphone mühelos auf die große Projektionsfläche zu übertragen.