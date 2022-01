Samsung kündigt Galaxy Unpacked Event am 9. Februar 2022 an

Samsungs nächstes Galaxy Unpacked-Event ist offiziell: Am 9. Februar ab 16 Uhr wird etwas „Episches“ live gestreamt.

Über das Galaxy Unpacked-Event

Wir erwarten, dass Samsung seine nächste Galaxy-Flaggschiff-Serie, das Galaxy S22, enthüllt. Wie in den vergangenen Jahren werden wir wahrscheinlich drei Variationen sehen, beginnend mit einem Basismodell Galaxy S22 und bis hin zu einem Ultra-Modell mit einem andockbaren S-Stift, für diejenigen, die den Note-Formfaktor vermissen. Und wer sich ein leistungsstarkes Telefon ohne Zusatz eines Stylus wünscht, für diese Personen wird es wohl das Galaxy S22 Plus geben.

Bisher haben wir gehört, dass das Samsung Galaxy S22 mit einem etwas kleineren 6,01 Zoll-Display kommen könnte als seine Vorgänger, während das Galaxy S22 Plus Berichten zufolge ein 6,55-Zoll-Display enthalten wird. Das Galaxy S22 Ultra würde das größte Display der drei 6,81 Zoll bieten. Es wird auch erwartet, dass das Galaxy S22 Ultra wenig überraschend den größten Akku der drei Modelle hat. Man spekuliert, dass das Ultra einen 5.000-mAh-Akku haben wird, während das S22 und das S22 Plus 3.800 bzw. 4.000 mAh-Batterien haben werden. Mehr Details werden am 9. Februar bekannt. Interesse?