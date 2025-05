Samsung ist TÜV-zertifiziert bei seiner Real Quantum Dot-Technologie

Als einzige Marke überhaupt kann Samsung eine TÜV-Zertifizierung vorweisen, wenn es um die Real Quantum Dot-Technologie geht. Was ist das?

Über Samsungs Quantum Dot-Technologie

Quantum Dots bringen Farbe ins Spiel – präzise, hell und langlebig. Seit 2015 setzt Samsung auf cadmiumfreie Quantum Dot-Technologie und treibt die Entwicklung in QLED- und QD-OLED-TVs voran. Das Ergebnis: Gestochen scharfe Bilder und ein Seherlebnis, das rundum überzeugt. Diese Quantum Dots sind extrem feine Halbleiterpartikel – zehntausendmal dünner als ein menschliches Haar. Sie überzeugen mit Eigenschaften, die eine außergewöhnliche Farbgenauigkeit und Helligkeit ermöglichen und entfalten ihre volle Wirkung besonders in modernen TV-Bildschirmen: Hier können Quantum Dots das Farbspektrum auf ein Niveau erweitern, das nahezu mit den Farben übereinstimmt, die das menschliche Auge wahrnimmt. Durch die pixelgenaue Steuerung des Lichts werden zudem präzise Schwarztöne erzielt. Da Quantum Dots Licht in alle Richtungen abstrahlen können, sorgt dies auch für eine gleichmäßige Helligkeit und konsistente Farben aus nahezu jedem Blickwinkel – und das bei gleichzeitig reduzierter Blaulichtbelastung, was ein angenehmes Seherlebnis ermöglicht.

Die Kommerzialisierung der Quantum Dot-Technologie in der Fernsehindustrie war in den letzten Jahren sehr erfolgreich. Das Ergebnis sind immer mehr Quantum Dot-Fernseher, die Nutzer*innen eine breite Palette an Optionen für ihren heimischen TV bieten. Dabei liegt der entscheidende Unterschied nicht nur in der Technologie an sich, sondern auch in der Art und Weise, wie sie umgesetzt wird. Für ein erstklassiges Seherlebnis spielen dabei Faktoren wie die Menge an Quantum Dots bzw. Quantenpunkten und die Qualität der Quantum Dot-Schicht eine entscheidende Rolle. Die Bildqualität eines Quantum Dot-Fernsehers hängt stark von der Menge und Qualität der verwendeten Quantenpunkte ab. Vereinfacht gesagt: Je mehr Quantum Dots im Display enthalten sind, desto brillanter und realistischer wirkt das Bild. Samsung QLEDs nutzen Quantum Dots in Verbindung mit einer blauen Hintergrundbeleuchtung, wodurch eine hohe Helligkeit und lebendige Farben erzielt werden. Eine separate Phosphorschicht wird dadurch überflüssig.

Alles Licht und Farbe

Die Quantum Dot OLED-Technologie (QD-OLED) von Samsung bietet eine weitere Qualitätssteigerung gegenüber QLED: Statt einer Hintergrundbeleuchtung kommen selbstleuchtende Lichtquellen zum Einsatz, die für intensive Farben und starke Kontraste sorgen. Hier arbeiten ein Dünnschichttransistor (TFT) sowie eine selbstleuchtende Lichtquelle gemeinsam mit einer speziellen Quantum Dot-Schicht, die das Licht verstärkt und gezielt lenkt. Egal ob QLED oder QD-OLED – eine hochwertige Quantum Dot-Schicht sorgt für gestochen scharfe Bilder, kräftige Farben und kann zu einer lange Lebensdauer des Displays beitragen. In den Anfangszeiten der Quantum Dot Technologie war Cadmium ein wesentlicher Bestandteil für die beeindruckenden Farben und kontrastreichen Bilder – es galt als das effektivste Material, um die volle Leistung der Quantum Dots zu entfalten. Doch bald zeigte sich der Schatten der Technologie: Cadmium ist toxisch, was den breiten Einsatz dieses Materials schwierig machte. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, entwickelte Samsung 2014 ein cadmiumfreies Quantum Dot-Material.

Mit den SUHD-Fernsehern, die bereits 2015 auf den Markt kamen, wurde eine neue Ära der Quantum Dot TVs eingeläutet. Samsung erkannte früh das Potenzial der Quantum Dot-Technologie, um den Display-Markt maßgeblich mitzugestalten. Die herausragenden Ergebnisse dieser Forschung zeigen sich darin, dass Samsung seit 10 Jahren die Liste der meistverkauften QLED-TVs anführt und das Unternehmen sich zudem zehn Mal in den Top 10 der besten QLEDs bei Stiftung Warentest platzieren konnte. Bereits 2001 begann das Unternehmen mit der Forschung. Um lebendige Farben zu erzielen, mussten die winzigen Partikel gleichmäßig verteilt sein – was bei der kommerziellen Herstellung von Displays lange eine bestehende Herausforderung war. 2014 gelang es Samsung, ein cadmiumfreies Nanokristall-Material zu entwickeln. 2015 folgten die weltweit ersten SUHD-Fernseher, und Samsung hatte über 150 Patente angemeldet. Samsung stellte 2017 seine QLED-Serie vor und setzte damit eine echte Alternative zu OLED-Modellen, auch bei Premium-TVs.

Die Forschung geht weiter

Durch den Einsatz von Metall Quantum Dots erreichte Samsung den DCI-P3-Farbstandard und erstmalig 100 % Farbvolumen – für eine überzeugende Farbdarstellung, die vor Burn-in schützen kann und dadurch die Langlebigkeit der Displays verbessern kann. Nach der erfolgreichen Entwicklung eines roten Leuchtelements für Displays im Jahr 2019 verbesserte Samsung die Leuchteffizienz von blauen, selbstleuchtenden Quantum Dots – der technisch anspruchsvollsten der drei QLED-Grundfarben – auf branchenführende 20,2 %. Dr. Eunjoo Chang, Mitglied des Samsung Advanced Institute of Technology, fasste es damals so zusammen: „Ein wichtiger Fortschritt dieser Forschung war die Entdeckung eines blauen Materials für selbstleuchtende QLEDs und dessen erfolgreicher Einsatz auf Geräteebene. Die einzigartige Quantum Dot Technologie von Samsung hat erneut technische Barrieren überwunden.“

Diese Innovationen mündeten schließlich in den hochwertigen QD-OLED-Fernseher, die 2022 auf der CES für ihre gelungene Kombination aus Quantum Dot- und OLED-Technologie gefeiert wurden. Samsung geht bei seinen neuesten Neo QLED-Modellen noch einen Schritt weiter, indem die Standard-LEDs durch eine höhere Anzahl von Mini-LEDs ersetzt werden. Das ermöglicht noch mehr Wiedergabedetails, mehr Helligkeit und lebendigere Farben. Das gilt auch für die hochauflösenden 8K-Modelle. Die Kombination aus State of Art-Hardware, neuester Software mit AI Upscaling und Vision AI sorgt hier für immersives Entertainment vom Feinsten. Samsung bleibt seiner Vision treu und wird kontinuierlich in die Weiterentwicklung der Quantum Dot-Technologie investieren – von QLED bis Neo OLED. Dank der überzeugenden Quantum Dot-Innovationen erstrahlt die Zukunft der Displays in vollem Glanz.