Samsung Galaxy Z Flip7: Neuer Look trifft auf mehr Bildschirm

Nun ist die Katze aus dem Sack: Samsungs neuestes Foldable für die Hosentasche ist das Galaxy Z Flip7. Was es alles kann, erfahrt ihr hier!

Über das Samsung Galaxy Z Flip7

Mit dem Galaxy Z Flip7 liegt es in deiner Hand! Lass deiner Kreativität freien Lauf und tauch in die Unendlichkeit des neuen Infinity Cover Displays ein. Auf dich warten neue Wege, dich selbst zu verwirklichen und deinen Tag innovativer zu gestalten, im handlichsten Smartphone-Format überhaupt. Das Scheinwerferlicht ist auf dich gerichtet – und mit dem neuen Smartphone kennt dein Auftritt keine Grenzen! Unendlichkeit nimmt Gestalt an: Das neue Galaxy Z Flip7 präsentiert sich in einem kultigen neuen Look, der obendrein gänzlich neue kreative Möglichkeiten eröffnet. Mit dem 4,1″ Infinity Cover Display hast du jetzt mehr Platz für alles, was dir wichtig ist – und dabei kann das Smartphone bestens im kompakten Format bleiben. Der Displayrahmen wurde im Vergleich zum Galaxy Z Flip6 um 70 % verkleinert, wodurch das Display sich jetzt von einem Rand bis zum nächsten erstreckt. Das Hauptdisplay wurde auch vergrößert: Mit 6.9″ Bildschirmdiagonale, 120 Hz Bildwiederholfrequenz und unglaublichen 2600 nits Helligkeit erstrahlen deine Lieblingsinhalte in gänzlich neuem Licht! Dabei überzeugt das neue Gerät mit kompaktem Design und starken Materialien.

Damit nicht genug, dieses Gerät hat in jeder Hosentasche Platz: Das neueste Produkt ist das dünnste und robusteste Galaxy Z Flip bisher! Dank neu gestalteter Panelebene und verstärktem Faltbereich macht dieses Smartphone jedes Abenteuer mit. Und falls besagte Abenteuer sich bis tief in die Nacht erstrecken sollten, gibt es großartige Neuigkeiten für dich: Der 4.300 mAh Akku ist einer der vielen Gründe, wieso das neue Produkt seinen Titel „Kraftpaket“ verdient hat, denn so bist du auch bei längerer Nutzung bestens versorgt. Mit dem Galaxy Z Flip7 erhebst du deine Selfies zur Kunstform! Dich erwarten 50 MP Weitwinkel- und eine 12 MP Ultraweitwinkel-Kamera, sowie 4x hellere Resultate als beim vorherigen Flip – so geht kein einziges Detail verloren, auch nicht in dunkelster Nacht. Speziell der FlexCam Modus ist perfekt für deine epischen Selfies, denn er kann automatisch die Helligkeit des Fotos anpassen und somit deine natürliche Schönheit hervorheben. Du liegst immer im Trend und liebst es mit Filtern zu experimentieren? Mit Galaxy AI auf dem Galaxy Z Flip7 kannst du eines deiner Lieblingsfotos aus deiner Galerie auswählen und die Farbpalette als neuen Filter speichern.

Google Gemini, immer dabei

Komplexe Aufgaben im Handumdrehen erledigen, ohne das Galaxy Z Flip7 aufklappen zu müssen? Google Gemini macht es möglich! Sprich mit Google Gemini einfach, als wäre es eine ExpertIn oder eine gut FreundIn: Du willst am nächsten Tag ins Museum, weißt aber nicht wann es öffnet und würdest gerne mit dem Taxi hin? Google Gemini gibt dir Auskunft und bucht dir rechtzeitig dein Uber. Mit über 35 von Google Gemini unterstützten Apps – darunter Spotify, WhatsApp, UberEats und YouTube – gestaltet sich deine Tagesplanung einfacher denn je. Andere geniale AI-Funktionen wie Dolmetscher und Notizenassistent können dir wiederum dabei helfen, deine Freizeit voll auszukosten, indem du rundum Zeit sparst. Die volle Power von Google Gemini liegt in deiner Hand!

Genieße die volle Funktionalität des Galaxy Z Flip7 im zugeklappten Zustand: Mit der Now Bar kannst du Apps kontrollieren, deine Medien abspielen oder wichtige News und Social-Media-Updates einsehen. Dein Terminkalender geht über? Dann vertrau deiner Tagesplanung einfach Now Brief an: je mehr du es nutzt, desto mehr lernt es deine Routinen kennen und kann dich mit sorgfältig ausgewählten Einblicken und Vorschlägen unterstützen. So spielt dir Now Brief beispielsweise eine personalisierte Playlist die perfekt auf deinen Musikgeschmack zugeschnitten ist zu, oder hilft dir bei deinem Workout-Plan. Sprich einfach mit dem Galaxy Z Flip7 – und schon ist es erledigt! Zum Abschluss dieser Newsmeldung gereichen wir euch noch die interessantesten Highlights zum aktuellsten Foldable:

Galaxy Z Flip7: Highlights