Samsung Galaxy Watch8: Mehr als nur die Uhrzeit!

Hat euer Gesundheits-Leben ein Upgrade verdient? Mit der neuen Samsung Galaxy Watch8-Kollektion könnt ihr euch genau das verpassen!

Über die Samsung Galaxy Watch8-Serie

Dein täglicher Navigator: Die neue Galaxy Watch8 | Watch8 Classic sitzt nicht nur extrem komfortabel auf deinem Handgelenk, sie ist dank der neuen drehbaren Lünette noch leichter zu bedienen. Zusätzlich bietet sie auch die neuesten und besten AI-Funktionen, um deine persönliche Wellness zu fördern. Ob Tagesablauf, Sportplan und Schlafrhythmus – die Galaxy Watch 8 | Watch8 Classic kann dir dabei helfen, deine Fitnessziele zu erreichen! Starke Technologie für ambitionierte Ziele Du bist immer bemüht, das meiste aus deiner Zeit und Anstrengung in Sachen Fitness herauszuholen? Dann ist Samsungs dünnste Galaxy Watch jemals richtig für dich! Behalte deine persönliche Wellness immer im Blick – selbst bei Sport im Freien mit strahlendem Sonnenschein, dank neuem Display mit bis zu 3000 nits Helligkeit. Der 3 nm AP-Chip sorgt dafür, dass die Watch in der Bedienung weitaus schneller und energieeffizienter als das Vorgängermodell ist. Und mit dem vergrößerten Akku ist die Galaxy Watch8 (40/44mm: 325mAh/ 435mAH) | Watch8 Classic (445mAh) so ausdauernd wie du, damit du deine Fitnessziele in deinem Tempo erreichen kannst.

Mit der neuen Galaxy Watch8 | Watch8 Classic kannst du die volle Bandbreite an Sport genießen, ohne dir dabei Sorgen um die Robustheit deiner Watch machen zu müssen. Hochwertige Materialien garantieren, dass die Watch hart im Nehmen und ein rundum zuverlässiger Begleiter ist. Und mit dem dynamisches Lug-System, das für eine noch bessere Passform sorgt, wird ein Level von Tragekomfort erreicht, bei dem es einfach zu vergessen ist, dass du die Watch überhaupt trägst – wenn sie nicht so ein stylischer Hingucker wäre. Die Watch8 bietet ein minimalistisches, trendiges Design in Silver oder Graphite, während die Watch8 Classic in White oder Black das traditionelle Premium-Design aufweist. Das Laufprogramm der neuen Galaxy Watch8 | Watch8 Classic analysiert deinen persönlichen Laufindex, misst anhand dessen ein Laufniveau und liefert dir das beste Programm, um deine Laufziele mit Bravour zu meistern. Fertig mit deinem Training für den Tag? Dann lass dir von deiner neuen Watch personalisierte, aufschlussreiche Einblicke in deine Laufgewohnheiten geben – mehr Motivation zu schöpfen und dein Training zu optimieren war noch nie so einfach.

Gesundheit steht an erster Stelle

Die Galaxy Watch8 | Watch8 Classic zeichnet deine Gesundheitsdaten nicht nur auf – sie kann für dich proaktiv einen Plan erstellen, um deine Gesundheit5 zu verbessern. Die Schlafanalyse bietet dir unter anderem Vorschläge für bessere Schlafenszeiten, während deine Herzgesundheit ebenso mitverfolgt wird: Die Watch zeigt dir an, wie hoch deine vaskuläre Belastung ist und liefert dir aufschlussreiche Einblicke, die dir dabei helfen deine Schlaf-, Stress-, Bewegungs- und Ernährungsgewohnheiten zu steuern.

Volle Kontrolle über die AI-Funktionen der neuen Watch durch einfache Sprachsteuerung: Interaktivität und intuitive Bedienung sind gerade bei einem sportlichen Lebensstil enorm wichtig – immerhin willst du keine Zeit verschwenden. Jetzt kannst du komplexe Aufgaben einfach aus dem Handgelenk schütteln: schneller denn je, damit deine einzigen Hürden diejenigen sind, die du mit Absicht auf die Laufbahn stellst. Wenn euch das alles anspricht, haben wir hier am Ende noch die Highlights der Uhr für euch versammelt:

Die Watch8-Highlights