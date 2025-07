Samsung Galaxy Unpacked 2025: Neue Maßstäbe mit Galaxy Z Flip7, Z Fold7, Watch8 & Watch8 Classic

Samsung hat auf dem Galaxy Unpacked 2025 in New York in gewohnter Manier die nächste Generation seiner mobilen Premiumgeräte vorgestellt. Im Rampenlicht standen das Galaxy Z Flip7, das Galaxy Z Fold7 sowie zwei neue Smartwatches – die Galaxy Watch8 und Galaxy Watch8 Classic. Die Geräte überzeugen durch ein noch schlankeres Design, smarte AI-Integration, mehr Leistung und größere Displays. Wir fassen alle Highlights zusammen und zeigen die wichtigsten Unterschiede zu den Vorgängermodellen.

Galaxy Z Flip7 – Kompakt, klug, komplett neu gedacht

Größeres Außendisplay & mehr Akkuleistung

Das neue Galaxy Z Flip7 punktet mit einem deutlich verbesserten 4,1″ Super AMOLED Cover-Display (Flip6: 3,4″), das jetzt mit 120 Hz und 2.600 Nits Helligkeit aufwartet – perfekt für Selfies und App-Nutzung im zusammengeklappten Zustand. Das innere 6,9″ Dynamic AMOLED 2X Hauptdisplay bleibt flexibel und bietet 120 Hz sowie eine knackige Auflösung von 2.640 × 1.080 Pixeln.

Kamera-Upgrade und Google Gemini AI

Ein Highlight ist die neue 50 MP Hauptkamera (Flip6: 12 MP), ergänzt durch eine 12 MP Ultraweitwinkelkamera. Die 10 MP Frontkamera bleibt erhalten. Neu ist die tiefere Integration von Google Gemini AI – für smarte Fotobearbeitung, Tagesplanung, Sprachsteuerung und mehr. Der optimierte FlexCam-Modus passt Helligkeit und Winkel automatisch an.

Technische Daten im Überblick:

Prozessor: Samsung Exynos 2500 (3nm)

RAM/Speicher: 12 GB RAM, 256 GB oder 512 GB Speicher

Akku: 4.300 mAh (Flip6: 3.700 mAh), 25 W kabelgebunden, 15 W kabellos

Robustheit: IP48-zertifiziert, Gorilla Glass Victus 2, Armor Aluminium 2

Features: Flex-Modus, Multi-Window, Wireless PowerShare, Now Brief

Galaxy Z Fold7 – Faltbares Kraftpaket mit 200 MP Kamera

Dünner, leichter, leistungsstärker

Das neue Galaxy Z Fold7 ist mit 4,2 mm (aufgeklappt) das bisher dünnste Foldable von Samsung und wiegt nur 216 g (Fold6: ~239 g). Dank neuem Advanced Armor Aluminium-Rahmen und Gorilla Glass Victus 2 / Ceramic Glass 2 ist es robuster als je zuvor. Es ist IP48-zertifiziert.

Gigantisches Display & Kamera-Revolution

Das faltbare 8,0″ QXGA+ AMOLED Flex Display bietet 120 Hz, 2.600 Nits und ist ideal für Multitasking. Auch das 6,5″ Cover Display ist heller und größer als beim Vorgänger. Die Kamera erhält ein massives Upgrade:

200 MP Hauptkamera (Fold6: 50 MP)

10 MP Tele mit 3x Zoom, 12 MP Ultraweitwinkel

Dual-Frontkamera: 10 MP außen + 10 MP innen

Dank AI-gestützter Bearbeitung (z. B. Auto Eraser, Motion Focus) und Galaxy AI mit Google Gemini wird die Kamera zum Pro-Tool.

Leistung und Software:

Prozessor: Snapdragon 8 Gen 3 Elite for Galaxy

Speicheroptionen: 256 GB / 512 GB / 1 TB

RAM: 12 GB oder 16 GB

Akku: 4.400 mAh, 25 W kabelgebunden, 15 W kabellos

Software: Android 16, One UI 8.0

Features: Taskbar, Multi-Window, Flex-Modus, AI-Funktionen

Galaxy Watch8 & Watch8 Classic – Smartwatches mit KI-Upgrade

Zwei Varianten für jeden Stil

Die neue Galaxy Watch8 ist in 40 mm (30 g) und 44 mm (34 g) erhältlich, aus Aluminium mit digitaler Lünette. Die edlere Watch8 Classic (46 mm, 63.5 g) besitzt eine drehbare Lünette aus Edelstahl – ideal für Fans klassischer Uhren. Beide Modelle setzen auf den neuen Exynos W1000 (3nm, 5-core) und laufen mit Wear OS 5 + One UI Watch 6.0. Das Super AMOLED Display mit 3.000 Nits Helligkeit und Saphirglas sorgt für perfekte Lesbarkeit – selbst in der prallen Sonne.

Mehr Speicher, smartere Sensorik

Galaxy Watch8: 32 GB Speicher, 2 GB RAM

Galaxy Watch8 Classic: 64 GB Speicher, 2 GB RAM

Beide mit: Herzfrequenzsensor, BioActive-Sensor (EKG, BIA), Infrarot-Temperatursensor

Neu sind Funktionen wie das AI-gestützte Laufprogramm, automatische Schlafanalyse, sowie Belastungs- und Stressmessung. Zudem können Google Gemini AI und Now Brief direkt vom Handgelenk aus genutzt werden – etwa zur Sprachsteuerung, Routenplanung oder Gesundheitsanalyse.

Akkulaufzeiten

Watch8 40/44 mm: 325 mAh / 435 mAh

Watch8 Classic 46 mm: 445 mAh

Schnellladefähig, IP68 & MIL-STD-810H zertifiziert

Samsung legt die Messlatte 2025 hoch

Mit der neuen Galaxy-Produktpalette setzt Samsung Maßstäbe für faltbare Smartphones und Wearables gleichermaßen. Die größten Unterschiede zu den Vorgängern liegen in:

Größeren Displays (Flip7, Fold7)

Stärkeren Kameras (Flip7: 50 MP, Fold7: 200 MP)

Deutlich besseren Prozessoren (Exynos 2500, Snapdragon 8 Gen 3 Elite, Exynos W1000)

Längeren Akkulaufzeiten

Tiefer KI-Integration mit Google Gemini AI

Samsung zeigt: Flexibilität, Leistung und smarte Unterstützung gehören zur neuen Gerätegeneration fest dazu – sowohl in der Hosentasche als auch am Handgelenk.