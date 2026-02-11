Samsung Galaxy S26-Serie kommt beim Unpacked-Event am 25. Februar

Samsung veranstaltet am 25. Februar um 19 Uhr ein Galaxy Unpacked-Event, bei dem die Galaxy S26-Smartphones kommen.

Zum Samsung Galaxy Unpacked 2026

Nicht nur die Serie, es sollen auch Updates für Galaxy AI vorgestellt werden. Erste Infos, die vor der Veranstaltung entwischt sind, deuten darauf hin, dass das Galaxy S26, S26+ und S26 Ultra einen neuen Snapdragon 8 Elite Gen 5-Chip haben werden und mit mehr RAM und Speicherplatz ausgestattet sein könnten. Es wird jedoch erwartet, dass nur das Galaxy S26 Ultra mit größeren Hardware-Änderungen mit einem aktualisierten Kamerasystem und möglicherweise einer angemessenen (magnetischen?) Unterstützung für das Aufladen von Qi2 ausgestattet ist. Neben neuen Smartphones wird Samsung voraussichtlich auch die Galaxy Buds 4 und 4 Pro vorstellen, die Berichten zufolge ein neues Design, Unterstützung für Kopfgesten und einen Ultra-Breitband-Chip aufweisen werden, damit sie mit Google Find Hub leichter zu finden sind.

Wie in den vergangenen Jahren hat Samsung einen optionalen Deal für jeden, der sich einen Rabatt sichern möchte, bevor die neuen Smartphones und Zubehörteile des Unternehmens überhaupt angekündigt werden. Wer sich jetzt die neuen Geräte von Samsung vorreservieren lässt, kann dabei ein Guthaben von 30 US-Dollar erhalten und eine Samsung.com-Geschenkkarte im Wert von 5.000 US-Dollar gewinnen. Sollte jemand vorbestellen, behauptet das Unternehmen auch, dass es bis zu zusätzliche 900 US-Dollar an Einsparungen bietet, wenn ein Gerät als Inzahlungnahme getauscht wird, oder 150 US-Dollar Rabatt, auch ohne Inzahlungnahme, wenn man über Samsung.com vorbestellt. Wer selbst mitschauen will, kann den Livestream des Unternehmens der Veranstaltung auf dem YouTube-Kanal von Samsung, der Samsung Newsroom-Seite oder auf Samsung.com verfolgen.