Samsung Galaxy S25 vs. iPhone 16 – Welches Flagship-Modell hat welche Vorteile?

Jedes Jahr prallen zwei Giganten der Smartphone-Welt aufeinander: Samsung und Apple. Die neuesten Flaggschiff-Modelle, das Samsung Galaxy S25 und das iPhone 16, machen auch 2025 keine Ausnahme und bieten eine beeindruckende Palette an Innovationen. Doch welches dieser Smartphones setzt den neuen Standard? In diesem Vergleich werfen wir einen detaillierten Blick auf die beiden Geräte und stellen ihre Stärken und Schwächen gegenüber. Lest vor dem Vergleich auch hier unseren iPhone 16 Test eines Fan-Boys.

Design und Display: Schönheit in jedem Detail

Samsung Galaxy S25: Samsung bleibt seiner Designtradition treu und bringt mit dem Galaxy S25 ein Gerät auf den Markt, das sowohl optisch als auch haptisch überzeugt. Mit einem 6,9-Zoll Dynamic AMOLED 2X Display liefert es ein visuelles Erlebnis, das fast schon kinoreif wirkt. Die 3200 x 1440 Pixel Auflösung und eine 120 Hz Bildwiederholrate sorgen für flüssige Bewegungen und gestochen scharfe Details. Besonders bemerkenswert sind die abgerundeten Edge-Displays, die den Bildschirm nahezu nahtlos ins Gehäuse integrieren und dem Smartphone einen futuristischen Touch verleihen. Das Galaxy S25 ist ein wahrer Hingucker – besonders für Nutzer, die auf große, lebendige Displays setzen.

iPhone 16: Apple bleibt beim iPhone 16 seinem minimalistischen Design treu und setzt auf ein 5,8 Zoll Super Retina XDR Display, das trotz seiner kleineren Größe durch brillante Farben und tiefes Schwarz besticht. Die Auflösung von 2532 x 1170 Pixeln sorgt für eine gestochen scharfe Darstellung, und die ProMotion-Technologie mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz sorgt für eine flüssige Anzeige. Apple nutzt bei seinem OLED-Panel eine fortschrittliche Farbkalibrierung, was besonders bei der Darstellung von Naturtönen und Hautfarben beeindruckend gut gelingt. Das Design ist elegant und wird von einem stabilen Edelstahlrahmen abgerundet, der sowohl in der Hand als auch in der Tasche ein Premium-Gefühl hinterlässt.

Fazit: Das Galaxy S25 bietet das größere Display und eine beeindruckende Auflösung, was es zu einer perfekten Wahl für Medienliebhaber und Multitasker macht. Das iPhone 16 hingegen punktet mit seiner Bildqualität und der Integration in das elegante Apple-Design, das besonders für Nutzer:innen, die Wert auf Kompaktheit und Farbgenauigkeit legen, attraktiv ist.

Leistung: Power unter der Haube

Samsung Galaxy S25: Das Galaxy S25 wird von Exynos 2400 (in Europa) oder dem Snapdragon 8 Gen 3 (in Nordamerika und Asien) angetrieben und ist damit eines der leistungsfähigsten Geräte des Jahres. In Kombination mit 16 GB RAM bietet das Galaxy S25 eine enorme Multitasking-Leistung und sorgt dafür, dass selbst anspruchsvollste Apps und Games ruckelfrei laufen. Der 512 GB interne Speicher bietet ausreichend Platz für eine Vielzahl von Apps, Fotos und Videos – und kann bei Bedarf über eine microSD-Karte erweitert werden, was für viele Nutzer:innen ein riesiger Vorteil ist.

iPhone 16: Apple setzt im iPhone 16 auf den A18 Bionic Chip, einen der leistungsfähigsten Prozessoren auf dem Markt. Durch die enge Zusammenarbeit zwischen Hardware und Software erzielt das iPhone eine äußerst hohe Effizienz und Geschwindigkeit, die auch bei intensiver Nutzung nicht ins Stocken gerät. Auch mit 6 GB RAM und einem internen Speicher von 128 GB bis 1 TB ist das iPhone 16 für die meisten Anwendungen mehr als gut ausgestattet. Die enge Integration von iOS sorgt zudem dafür, dass das iPhone auch im Bereich der Software-Optimierung Vorteile bietet, die in Kombination mit der Hardware zu einer extrem flüssigen Nutzererfahrung führen.

Fazit: Das Galaxy S25 bietet mehr Arbeitsspeicher und eine erweiterbare Speicheroption, was es flexibler macht, besonders für Power-User. Das iPhone 16 setzt hingegen auf eine nahtlose Integration zwischen Hardware und Software, die für eine ebenso herausragende Performance sorgt, auch wenn es technisch gesehen “nur” 6 GB RAM hat.