Samsung bringt als Erster Google Fotos nativ auf den TV

Samsung hat angekündigt, dass der Hersteller „der erste sein will“, der Google Fotos nativ in seine Fernseher integriert.

Mehr zu Samsung und Google Fotos

Das Ziel ist es, dass Google Fotos nahtlos mit Vision AI Companion, Samsungs verbesserter Version von Bixby, funktioniert. Dies würde dazu beitragen, Benutzerfotos zu einem Teil des täglichen Fernseherlebnisses zu machen, wobei Fotos erscheinen, während man während „kontextuelle und bequeme Momente“ durch das Betriebssystem des Fernsehers navigiert. Das Unternehmen sagt, dass Benutzer ihre Google Fotos-Bibliotheken in drei neuen Erfahrungen erkunden können. Die erste heißt Erinnerungen und zeigt kuratierte Geschichten basierend auf „Menschen, Orten und bedeutungsvollen Momenten“. Dieser Start ist für März 2026 geplant und wird sechs Monate lang exklusiv auf Samsung-Fernsehern verfügbar sein.

Create with AI verwendet das Bildgenerierungs- und Bearbeitungsmodell von Google DeepMind, das es Benutzern ermöglicht, ihre Fotos mithilfe von KI mit Themenvorlagen zu transformieren. Wir können mit dem Tool auch jedes Standbild in ein kurzes Video verwandeln. Create with AI hat einen geplanten Start in der zweiten Hälfte des Jahres 2026, viel genauer wird der Zeitpunkt noch nicht eingekreist. Schließlich werden mit den personalisierten Ergebnissen thematische Diashows mit Benutzerfotos erstellt, die auf bestimmten Themen oder dem Inhalt eines Bildes basieren. Beispiele von Samsung sind das Meer, Wandern und Paris. Dies hat auch einen geplanten Start in der zweiten Hälfte des Jahres 2026.