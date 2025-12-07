Samson: A Tyndalston Story (PC) bringt das Noir-Genre zurück

Samson: A Tyndalston Story, das Debütspiel von Liquid Swords, wird Anfang 2026 erscheinen, wurde auf der heurigen PC Gaming Show angekündigt.

Was ist Samson: A Tyndalston Story?

Das Game wird von seinem Entwickler als „konsequenzlastiges Noir-Actionspiel“ bezeichnet und konzentriert sich auf den gleichnamigen Samson McCray, einen Mann, der sich in einer Stadt, die nicht besonders erquickend erscheint, ernsthaft verschuldet hat. Der Debüt-Trailer verrat nicht allzu viel in Bezug auf die Geschichte. Der Kampf sieht knackig und roh aus, und es klingt, als ob Liquid Swords eine bedrückende Atmosphäre erreichen will. „Samson basiert auf einer einfachen, brutalen Wahrheit: Jeder Tag kostet etwas“, schreibt das Studio in einer Pressemitteilung. „Schulden wachsen mit Zinsen, und die Zeit arbeitet gegen dich. Jeder Job verbrennt einen begrenzten Pool von Aktionspunkten und jede Entscheidung verändert, wie die Stadt dich behandelt – es gibt keine Gnade. Du gehst voran, weil Stillstand alles noch schlimmer macht.“

Liquid Swords bereitet sich schon seit einiger Zeit auf sein erstes Spiel vor. Das Studio hat einen ernsthaften Stammbaum und wurde 2020 von Christopher Sundberg gegründet, der das Just Cause-Franchise ins Leben gerufen hat, als er in den Avalanche Studios war. Entwickler, die zuvor an Mad Max und der Battlefield-Serie gearbeitet haben, haben sich auch Sundberg bei Liquid Swords angeschlossen, und das Studio sagt, dass es auf seine kollektive Erfahrung in Kampfsystemen, systemischem Design, Animation und actionorientiertem Geschichtenerzählen zurückgegriffen hat, um Samson zu schaffen. Auch, wenn die Erfahrung bislang auf offene Welten und Schusswechsel basiert, das kann was werden! Samson: A Tyndalston Story erscheint Anfang 2026 auf Steam und im Epic Games Store. Wir wissen noch nicht, ob es auch auf die Konsolen kommt.