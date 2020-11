Sakuna: Of Rice and Ruin ab sofort erhältlich (+Review)

Marvelous Europe veröffentlichte nun das Action- und Simulations-Spiel Sakuna: Of Rice and Ruin auch in Europa physisch und digital für Nintendo Switch sowie PlayStation 4.

Das Spiel erzählt die unvergessliche Geschichte von Prinzessin Sakuna, einer Erntegöttin, die zusammen mit einer Gruppe von Menschen auf eine wilde Insel verbannt wird. Die Entwickler von Edelweiss, die vor allem für ihr Shoot’em Up Astebreed bekannt sind, kehren mit Sakuna: Of Rice and Ruin zurück zu ihren Wurzeln. Bereits mit ihrem früheren Spiel Fairy Bloom Freesia bewiesen sie ihr Talent für auf Kampf ausgelegte Jump’n’Runs, wobei sich das weiterentwickelte, actiongeladene Gameplay in Sakuna mit einer einzigartigen Reisanbau-Simulation abwechselt.

Launch-Trailer