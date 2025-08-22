S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl: PS5-Version erscheint am 20.11.2025

Der ukrainische Entwickler GSC Game World hat offiziell angekündigt, dass S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl am 20.11.2025 für P5 (Pro) erscheint – genau ein Jahr nach dem Release auf PC und Xbox Series X/S. Mit S.T.A.L.K.E.R. 2 wird die Reise durch die Anomalienzone von Tschornobyl für PlayStation-Spieler:innen so intensiv und atmosphärisch wie nie zuvor – egal, ob Neuling oder Profi der Serie.

Die PS-Version bietet zahlreiche speziell angepasste Features, darunter Adaptive Trigger, Haptisches Feedback, Tempest 3D Audio sowie Gyro-Zielen per Bewegungssensor. Auch die Nutzung von Lautsprecher, Lightbar und Touchpad-Gesten wird unterstützt. PS5-Spieler:innen dürfen sich zudem auf Trophäen und exklusive Inhalte freuen. Besitzer:innen der PS5 Pro profitieren zusätzlich von verbesserten Schatten- und Reflexionsqualitäten, einer optimierten globalen Beleuchtung sowie realistischeren volumetrischen Effekten wie Nebel und Wolken.

Der offizielle Feature-Trailer ist hier zu sehen: