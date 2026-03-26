S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope: Erweiterung erscheint im Sommer 2026

Die Gerüchte haben ein Ende: GSC Game World hat mit S.T.A.L.K.E.R. Cost of Hope den ersten großen Story-DLC für Heart of Chornobyl angekündigt. Die Reise führt ab Sommer 2026 zurück in die verstrahlte Einöde. Die Erweiterung wird für PC, Xbox Series X/S sowie die PS5 erscheinen und verspricht dutzende Stunden an neuem Gameplay in einer gewohnt beklemmenden Atmosphäre.

Zwischen den Fronten von Wächter und Freiheit

In der neuen Kampagne schlüpft ihr erneut in die Rolle von Skif. Die Handlung setzt parallel zu den Ereignissen des Hauptspiels an und wird durch ein Signal auf eurem PDA aktiviert. Im Zentrum steht der eskalierende Konflikt zwischen den bekannten Fraktionen: Während die Wächter:innen die Zone als Bedrohung sehen, die restlos vernichtet werden muss, betrachten die Mitglieder der Freiheit sie als Geschenk für die Menschheit. Ihr dürft euch darauf einstellen, dass eure Entscheidungen massiven Einfluss auf den Ausgang dieses fragilen Friedens haben werden.

Rückkehr zum Kern des Kraftwerks

Mit „Cost of Hope“ könnt ihr zwei völlig neue Regionen erkunden. Ihr bekommt endlich die Gelegenheit, das ikonische Tschernobyl-Kernkraftwerk zu betreten, das jahrelang als unzugänglich galt. Zudem wartet der verwinkelte Eisenwald darauf, von euch durchkämmt zu werden. Beide Gebiete verfügen über eigene Hubs, frische Quests und natürlich neue Ausrüstung, damit ihr gegen die lauernden Mutant:innen und Anomalien eine Chance habt. Diese Erweiterung bildet den Mittelteil einer geplanten Trilogie, die die Saga rund um die Zone weiter vertiefen soll.