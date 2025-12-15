RuneScape: Dragonwilds erhält heute Landwirtschaft, Drachen und mehr

Es ist lustig zu denken, dass RuneScape: Dragonwilds, eines dieser gemütlichen, Survival-like-Spiele, noch keine Landwirtschaft hat, aber ich nehme an, das ist verständlich, da es sich um ein Early-Access-Spiel handelt. Das wird nun geändert!

Es spielt auch keine große Rolle, da das Farming schon heute als Teil des Fellhollow-Updates ins Spiel kommen wird, das gerade einen weiteren Blick auf einen neuen Gameplay-Trailer erhalten hat, der auch alle Arten von Untoten-Bekämpfung zeigt. Während das Spiel bisher eine etwas idyllischere Fantasy-Welt präsentiert hat, sieht Fellhollow so aus, als wäre es gefüllt mit riesigen, Ork- und Zombie-artigen Kreaturen mit drei Frisuren (oben kahl oben, Glatze vorne, Glatze), einem Drachen (es steht im Namen!) und ziemlich wütenden Skeletten. Nun, es gibt ein freundliches Skelett, das nur ein Schädel ist – aber gut. Dieser eben erwähnte Drache ist ein kleinerer, der irgendwo in der Oberwelt zu erscheinen scheint, obwohl es auch so aussieht, als ob wir in der Lage sein werden, einen edlen Kampf mit einem viel größeren, manchmal unsichtbaren, immer mit seiner Brust komplett aufgeschnittenen Drachen zu führen, der wahrscheinlich einmal eine größere Rolle spielen wird. Reine Vermutung.

Und natürlich gibt es die Landwirtschaft, die angemessen tiefgründig klingt. Die Art des Samens, den wir pflanzen, muss in einer anderen Art von Pflanzgefäß, Esche, Eiche oder Weide gepflanzt werden. Das Gießen erfordert einige Überlegungen, da wir entweder schmutziges Wasser aus unserer Gießkanne oder sauberes Wasser aus einem Brunnen oder Regenfängerfass verwenden können. Wir können auch auf das Gießen selbst pfeifen und stattdessen einen Zauber wirken. Es gibt sogar Kompostierung! Und es gibt auch andere neue Zaubersprüche, die uns dabei helfen, etwa jedes unserer angepflanzten Gemüseteile aus dem Boden entwurzelt. Es scheint alles abwechslungsreich genug zu sein, und ich bin sicher, dass es Spaß machen wird, wenn ihr euch für RuneScape: Dragonwilds interessiert. Fellhollow wird ab heute, 15. Dezember, als kostenloses Update verfügbar sein.