Ruffy and the Riverside erscheint am 26. Juni 2025 für Nintendo Switches – aha?!

Der deutsche Indie-Entwickler Zockrates Laboratories bestätigte, dass Ruffy and the Riverside am 26. Juni 2025 für „Nintendo Switch(es)“ erscheint.

Zu Ruffy and the Riverside

Man kann das lesen, wie man will, aber angesichts der Tatsache, dass die Nintendo Switch 2 nach heutigem Stand (die Nintendo Direct ist erst im April!) irgendwann vor Ende dieses Jahres erscheinen soll, scheint der Wortlaut der PR auf eine eventuelle Veröffentlichung von Nintendos Hybrid-Nachfolger hinzudeuten. Dies wäre nicht der erste Fall dieser Art von Teaser – wobei das Team hinter Yooka-Replaylee kürzlich bestätigte, dass sie ihr Remaster auf „Nintendo-Plattformen“ bringen. Auch andere kommende Spiele wie die Fortsetzung von Demon Slayer sagten, dass ihre Veröffentlichungen die „Nintendo Switch-Familie von Systemen“ einschließen.

Natürlich ist das Hauptupdate hier, dass Ruffy and the Riverside am 26. Juni 2025 erscheint und daher sein ursprüngliches Veröffentlichungsfenster für das erste Quartal 2025 nicht mehr schaffen wird. Worum geht’s? „In Ruffy and the Riverside nutzt du die magische Kraft von SWAP und nutzt sie, um Texturen in der Spielwelt zu kopieren und einzufügen. Verwandelt Eis in Lava oder Wasserfälle in Weinreben, während ihr Heuballen reitet, erkundet, kämpft und Rätsel in ganz Riverside löst. Lasst eurer Fantasie freien Lauf in diesem skurrilen Open-World-Actionspiel, in dem ihr buchstäblich die Welt verändern könnt!“