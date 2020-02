Ruf der Wildnis: Kinostart am 20.2.2020

Gute Nachrichten für Harrison Ford-Fans – Dank Twentieth Century Fox Film erwartet uns am 20.2.2020 der Ruf der Wildnis Kinostart. Wir haben den Kurzinhalt sowie einen Trailer für euch.

Worum geht’s?

Während des Goldrauschs der 1860er Jahre im kanadischen Yukon am Fluss Klondike waren Schlittenhunde sehr begehrt. Und Buck ist ein ganz besonderes Exemplar. So beginnt die Geschichte auf einer Ranch im kalifornischen Santa Clara Valley, als Buck aus seinem Zuhause gestohlen und als Schlittenhund in Alaska in den Dienst gestellt wird. In der rauen Umgebung wird Buck zunehmen wilder. Dort muss er kämpfen, um zu überleben und andere Hunde zu dominieren. Schließlich wirft er den Mantel der Zivilisation ab, verlässt sich auf seine Urinstinkte und gelernte Erfahrungen, um sich als ein Führer in der freien Wildbahn zu behaupten.