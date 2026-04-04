Rückkehr der Toten – Sichert ab sofort einen State of Decay 3 Alpha-Zugang
Lange war es still um einen der am sehnlichsten erwarteten Survival-Titel, doch jetzt bricht das Schweigen mit einem Paukenschlag. Ein mysteriöser Funkspruch markiert das Ende der Ungewissheit: State of Decay 3 ist zurück und ihr könnt zu den Ersten gehören, die einen Fuß in die neue, unerbittliche Welt setzen. Brant Fitzgerald lädt euch und eure treuesten Gefährt:innen ein, euch für die exklusiven Alpha-Playtests zu registrieren, um den Kampf gegen die mutierende Blutplage aufzunehmen.
Explosive Zahlen und neue Gefahren
Dass die Welt auf dieses Lebenszeichen gewartet hat, beweisen die aktuellen Zahlen eindrucksvoll. Nur wenige Stunden nach der Veröffentlichung des neuen Trailers explodieren die Aufrufe auf YouTube: Über 100.000 Klicks und mehr als 10.000 begeisterte Daumen nach oben zeigen, dass der Hype realer ist als je zuvor. Ihr dürft euch auf eine technische Evolution gefasst machen, bei der ihr nicht nur überlebt, sondern aktiv verlorenes Land zurückerobert, um eurer Gemeinschaft von Überlebenskünstler:innen ein neues Zuhause zu errichten.
Eure Chance auf den Vorab-Zugang
Die Zeit der Spekulationen ist vorbei – jetzt zählt eure Initiative. Ihr könnt euch ab sofort unter https://playtest.stateofdecay.com/ anmelden und mit etwas Glück einen der begehrten Plätze in der Testphase ergattern. Gemeinsam mit euren Freund:innen dürft ihr die neuen Mechaniken ausprobieren und direktes Feedback an die Entwickler:innen geben, bevor der Rest der Welt erfährt, was die Apokalypse dieses Mal für euch bereitshält. Zögert nicht, denn die Plätze für die Alpha sind heiß begehrt.