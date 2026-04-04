Rückkehr der Toten – Sichert ab sofort einen State of Decay 3 Alpha-Zugang

Lange war es still um einen der am sehnlichsten erwarteten Survival-Titel, doch jetzt bricht das Schweigen mit einem Paukenschlag. Ein mysteriöser Funkspruch markiert das Ende der Ungewissheit: State of Decay 3 ist zurück und ihr könnt zu den Ersten gehören, die einen Fuß in die neue, unerbittliche Welt setzen. Brant Fitzgerald lädt euch und eure treuesten Gefährt:innen ein, euch für die exklusiven Alpha-Playtests zu registrieren, um den Kampf gegen die mutierende Blutplage aufzunehmen.

Explosive Zahlen und neue Gefahren

Dass die Welt auf dieses Lebenszeichen gewartet hat, beweisen die aktuellen Zahlen eindrucksvoll. Nur wenige Stunden nach der Veröffentlichung des neuen Trailers explodieren die Aufrufe auf YouTube: Über 100.000 Klicks und mehr als 10.000 begeisterte Daumen nach oben zeigen, dass der Hype realer ist als je zuvor. Ihr dürft euch auf eine technische Evolution gefasst machen, bei der ihr nicht nur überlebt, sondern aktiv verlorenes Land zurückerobert, um eurer Gemeinschaft von Überlebenskünstler:innen ein neues Zuhause zu errichten.