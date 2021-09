RPGolf Legends: Spannendes Golf-Action-RPG kommt 2022

RPGolf Legends wurde von Herausgeber Kemco und Entwickler ArticNet vorgestellt. Was uns mit diesem Titel erwartet, lest ihr hier!

Über RPGolf Legends

Der Publisher und das Entwicklerstudio haben den Online-Trailer der Tokyo Game Show 2021 und Screenshots für das Golf-Action-RPG veröffentlicht. Es gibt auch schon eine offizielle Steam-Seite für das Spiel sowie auch eine offizielle Webseite. Die Übersicht liest sich wie folgt: Eine böse Macht hat alle Golflöcher der Welt versiegelt! Verbündet euch mit dem Geist eines Golfschlägers und begebt euch auf ein fantastisches Action-Golf-Abenteuer, um Golf in der Welt zu retten! Reist in einer einzigartigen offenen Welt herum, in der Monster und Golf nebeneinander existieren.