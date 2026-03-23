Romantik Resort & Spa Laterndl Hof: Traumhaft für Wander- und Bike-Fans

Eingebettet in die majestätische Bergwelt des Tannheimer Tals, den idyllischen Haldensee zum Greifen nah, liegt das familiengeführte Romantik Resort & Spa Laterndl Hof****s – ein Refugium für Naturliebhaber:innen, Ruhesuchende und Aktivurlauber:innen gleichermaßen. Kristallklare Bergseen und ein nahezu grenzenloses Netz an Wander- und Radrouten bis ins nahe Allgäu machen diese Region zu einem wahren Juwel. Im 3.500 m² großen Alpin-Garten des Laterndl Hofs laden ein Infinity-Pool und ein naturbelassener Schwimmteich zum Verweilen ein – ein Ort, an dem frische Bergluft und alpines Ambiente zur puren Erholung verschmelzen.

Ein Naturparadies mit Weitblick

In diesem einzigartigen Hochtal zeigt sich Tirol von einer seiner schönsten Seiten. Üppige Wiesen, tiefgrüne Wälder und eine unverfälschte Landschaft laden dazu ein, durchzuatmen und sich dem Rhythmus der Natur hinzugeben. Ob gemütliche Spaziergänge oder anspruchsvolle Gipfeltouren – Wanderer aller Erfahrungsstufen finden hier ihre persönliche Traumroute. Das Tannheimer Tal wurde mehrfach als Österreichs beliebteste Wanderregion ausgezeichnet – und das mit gutem Grund. Vielfältige Wege, die von sanften Tälern bis hinauf zu den imposanten Gipfeln führen, bieten eine abwechslungsreiche Kulisse für Entdeckungen zu Fuß. Familien lieben die spannenden Themenwege, die Abenteuer und Naturerlebnis ideal verbinden. Und das Beste: Die Bergbahnen stehen Gästen kostenlos zur Verfügung – das Wandererlebnis beginnt also ganz entspannt. Auch Radbegeisterte starten hier durch: Ein hervorragend ausgebautes Wegenetz führt bis ins benachbarte Allgäu. Die familienfreundliche Traumstrecke „Radwanderweg Tannheimer Tal“ punktet mit über 40 Kilometern und minimalen Höhenunterschieden. Sportlich ambitionierte Biker finden in der Bike-Arena Krinnenalpe ihr Terrain.

Wellness für die Seele – Romantik für besondere Augenblicke

Im stilvollen Sonnen SPA und in König Ludwigs Märchenwelt kommen Körper und Geist in Balance. Wohltuende Massagen und Beautybehandlungen, behagliche Ruhebereiche, mehrere Saunen, Dampfbäder und ein großzügiger Poolbereich schaffen ideale Voraussetzungen für tiefgreifende Erholung.

So entspannt beginnt und endet ein perfekter Urlaubstag. Wer nach einem erholsamen Wellnesserlebnis neue Energie geschöpft hat, lässt sich am Morgen von einem prickelnden Sektfrühstück verwöhnen – und am Abend von einer Küche, die regionale Traditionen mit internationalem Flair vereint. Ganz gleich, welches Zimmer im Laterndl Hof man wählt – der atemberaubende Blick auf See und Berge ist stets inklusive.

Aktuelles Angebot

Sommer zwischen Berge und See (07.05.–31.10.26)

Leistungen: 4, 5 oder 7 Nächte, täglich Sektfrühstück, Mittag-& Abendessen, Kaffee & Kuchen, kostenlose Nutzung der Bergbahnen im Tannheimer Tal – Preis p. P.: 4 Nächte ab 772 Euro