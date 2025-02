Roguelike Dragonsweeper peppt Minesweeper mit Fantasy-Elementen auf

Fans von Minesweeper sollten sich nun ganz warm anziehen. Denn das Browsergame Dragonsweeper ist auf dem Weg, eure neue Obsession zu werden!

Über Dragonsweeper

Das Game stammt von Daniel Benmergui, der schon Erfahrung im Games-Sektor mitbringt. Wie Minesweeper davor ist auch Dragonsweeper ein Spiel, in dem es darum geht, weitere noch unsichtbare Informationen auf der Grundlage von der wenigen Infos abzuleiten, die ihr bereits im Spiel seht. Aber die Zahlen, die ihr der Reihe nach enthüllt, sagen euch anders als zuvor nicht die Anzahl der Feinde auf den umliegenden Feldern. Stattdessen stellen sie die Summe der Monsterkraft dar, und eine Zahl wie etwa 14 kann nun so einiges bedeuten. Zwei Gegner mit Stärke 7? Drei Feinde mit Stärke 4 und einer mit Stärke 2? Alles ist möglich, und wie ihr voranschreitet, ist vollkommen euch überlassen. Dabei ist aber Vorsicht geboten: Durch Anklicken eines Felds enthüllt ihr das darunter liegende Monster, und es richtet dann den Schaden in Höhe seiner Stärke-Zahl an. Diese Anzahl an Stärke wird dann von euren Herzen abgezogen, und ihr startet mit fünf Herzen. Es empfiehlt sich also, zu Beginn des Spiels eher bei den niedrigen Zahlen zu bleiben. Hat der Feind dann seinen Schaden angerichtet, könnt ihr ihn mit erneutem Anklicken besiegen und ihr bekommt dann die Anzahl an Goldmünzen, die er besitzt.

Sowohl euren Goldbestand als auch den aktuellen Gesundheitszustand eures Avatars seht ihr in der unteren linken Ecke. Besonders spannend hierbei: Jorges Gesundheit kann auf exakt null Herzen sinken, ohne dass er dabei stirbt, und sein Leben kann durch die Verwendung entdeckter Gesundheitstränke wiederhergestellt werden. Habt ihr genug Goldmünzen gesammelt, freut sich euer Avatar links unten, und durch einen Klick steigt ihr im Level auf. Das heilt euren Jorge nicht nur vollkommen, sondern erweitert zudem euren Herz-Pool. Dafür braucht ihr dann aber auch mehr Münzen, um zur nächsten Stufe aufzusteigen. Wer dann genug Level-ups gesammelt hat, hat sich so die notwendige Gesundheit erkämpft, um das Brett abzuschließen. Dies schafft ihr, indem ihr sicher durch die Widrigkeiten navigiert und den Drachen in der Mitte besiegt. Ein wenig anders als Minesweeper gestaltet sich das Ganze schon, da ihr eher den Fokus auf sichere Erkundung legt. So wisst ihr beispielsweise, wenn ihr eine 11 aufgedeckt habt und rundum schon ein 6er- und ein 5er-Feind sichtbar sind, dass alle anderen umliegenden Felder sicher sind. Alle anklicken, da kann nicht viel passieren!

Besonderheiten im Spiel

Zu Beginn von Dragonsweeper seht ihr immer den namensgebenden Drachen in der Mitte mit einer Stärke von 13. Das bedeutet, dass ihr zumindest 13 Herzen benötigt, um die Runde zu gewinnen (fast wie beim Master-Schwert in den Zelda-Titeln). Gleichzeitig gibt es auch eine Glaskugel, die beim Anklicken einen kleinen Bereich freilegt – zwei Felder gerade und eines diagonal. Dann könnt ihr euch weiterhanteln, und immer schön auf die Zahlen achten! Die Stärke der Monster ist auch stets die Höhe der Goldbelohnung, die ihr nach der Schlacht einheimsen dürft. Aber auch abseits davon gibt es verschiedene spezielle Felder. Neben Minotauren, Schleimen, Betrachtern und Rattengetier findet ihr immer wieder auch Schatztruhen, Mauern und auch Minen. Diese haben eine Stärke von 100, das bedeutet also einen sofortigen Tod beim versehentlichen Aufdecken. Es kommt also schon mal vor, dass ihr beim Aufdecken auf dreistellige Zahlen stoßt, das sollte euch dann entweder zur Umkehr oder zur höchsten Vorsicht beim Weiterspielen bewegen.

Herz-Schriftrollen heilen euch ebenso wie ein Level-up vollkommen hoch, und Mauern könnt ihr im Austausch gegen drei Herzen durch dreimaliges Anklicken zerstören. So gut wie alles hat dann noch ein paar versteckte Auswirkungen, und die zuvor angesprochene Erkundungstour sieht wie folgt aus: Anstatt auf die Monster zu klicken, die ihr bereits sehen (oder erahnen) könnt, ist es normalerweise viel klüger, auf mehrere Kacheln zu klicken, wenn ihr euch dabei sicher sein könnt, dass diese Kacheln Jorge nicht töten werden. Denn so deckt ihr viel mehr Informationen am Spielbrett auf, und manchmal könnt ihr durch geschicktes Navigieren bis zu drei Stufenaufstiege nacheinander auslösen. Und mit mehr Herzen im Gepäck lassen sich die weiteren Monster fällen, die wiederum mehr Gold springen lassen. Dragonsweeper ist nicht umsonst ein perfektes Spiel für zwischendurch, das die Balance aus Logik, Strategie und dem notwendigen Quäntchen Glück perfekt findet. Wenn euch das anspricht, dann gebt dem Spiel hier ein paar Minuten eurer Zeit!