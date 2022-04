Rogue Legacy 2 kommt Ende April auf PC und Xbox

Cellar Door Games wird Rogue Legacy 2 am 28. April 2022 auf PC, Xbox One und Xbox Serie bringen. Mehr zum Roguelite lest ihr gleich hier!

Mehr zu Rogue Legacy 2

So wie der Vorgänger ist auch Rogue Legacy 2 ein Game im Metroidvania-Stil. Das Spiel bietet verrückte Klassen und einen neuen Artstil – ein echter Hingucker. Wie im Originalspiel besteht ein großer Teil des Reizes darin, sich durch ein zufällig generiertes Schloss zu kämpfen und gleichzeitig langsam dauerhafte Upgrades anzusammeln. So verbessert ihr Schritt für Schritt eure Chancen, einen nächsten Meilenstein zu erreichen und irgendwann mal das Ende zu sehen! Es macht Spaß, Bösewichte zu besiegen, verzweigte Räume zu erkunden, Rätsel zu lösen und große Bosse zu Fall zu bringen.

Während Cellar Door Games zunächst den Release rein für PC und Xbox-Konsolen plant, stellt sich natürlich die Frage nach anderen Plattformen. “Wir sind ein kleines Team, also machen wir alles Schritt für Schritt”, so das Entwicklerstudio. Natürlich wird es irgendwann mal spruchreif werden, das Game auch auf Nintendo Switch oder PlayStation-Konsolen zu sehen. Aber noch ist es nicht so weit. Erwähnenswert ist jedoch: Rogue Legacy 2 ist Steam Deck-überprüft. Wenn ihr damals das Original verpasst habt, könnt ihr Teil eins derzeit gratis abstauben. Der Epic Games Store verteilt Rogue Legacy (und auch The Vanishing of Ethan Carter, ein weiterer guter Titel) bis zum 14. April kostenlos.