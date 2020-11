Rockstar Titel laufen problemlos auf Next-Gen

Die PS5 und Xbox Series X stehen vor der Tür und schon zu Release sollen Rockstar Spiele wie GTA 5 und Red Dead: Redemption 2 auf den neuen Konsolen laufen.

Alles für PS5 und Xbox Series X/S

Was haben wir alle kurz den Atem angehalten, als bei der großen PS5 Präsentation von Sony das Rockstar Logo gezeigt wurde. Dahinter verbarg sich aber weder ein sechster, noch ein dritter Teil, sondern die Abwärtskompatibilität von Rockstar Spielen. Alle Spiele von Rockstar, die mit eurem PSN- bzw. Xbox Live-Account verknüpft sind, könnt ihr auch auf Next-Gen spielen. Es lassen sich per Cloud Save oder USB-Stick sogar die Spielstände übertragen, wodurch ihr ganz normal auf den neuen Konsolen weiterspielen könnt. Dies gilt z.B. auch für L.A. Noire (inklusive der PlayStation-VR-Version L.A. Noire: The VR Case Files).

Alle zuvor auf Xbox One abwärtskompatiblen Spiele von Rockstar Games sind außerdem ebenfalls auf Xbox Series X|S abwärtskompatibel. Dies umfasst Spiele, die ursprünglich für Xbox 360 oder die erste Xbox veröffentlicht wurden:

Bully: Die Ehrenrunde

Grand Theft Auto IV

Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City

Grand Theft Auto: San Andreas

Midnight Club: Los Angeles

Red Dead Redemption

Rockstar Games präsentiert Tischtennis

Die Sammlung von Rockstar-Games-Titeln für PlayStation 2, die aktuell über den PlayStation Store für PlayStation 4 verfügbar sind, wird ebenfalls übertragen: