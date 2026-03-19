Roborock bringt Gartenpflege auf das nächste Level: Verkaufsstart der RockMow- und RockNeo-Serien

Ab sofort müsst ihr euch nicht mehr selbst um den Rasenschnitt kümmern. Roborock weitet sein Portfolio aus und bringt die Expertise aus dem Bereich der Saugroboter nun direkt in eure Gärten. Mit dem offiziellen Verkaufsstart der Modelle RockNeo Q1, RockMow S1 und dem Flaggschiff RockMow Z1 stehen drei Lösungen bereit, die unterschiedliche Ansprüche abdecken. Das Beste daran: Ihr könnt die Geräte einfach auspacken und direkt mit der Kartierung beginnen. Das mühsame Verlegen von Begrenzungskabeln gehört der Vergangenheit an, sodass ihr wertvolle Freizeit gewinnt.

Intelligente Navigation für jede Gartenbeschaffenheit

Egal ob kleiner Vorgarten oder weitläufiges Areal – die neuen Mähroboter sind für verschiedenste Szenarien gerüstet. Das Spitzenmodell RockMow Z1 richtet sich an Besitzer:innen von anspruchsvollen Grundstücken bis zu 5.000 m². Dank Allradantrieb und einem aktiven Lenksystem bewältigt er Steigungen von bis zu 80 % und schont dabei durch mitlenkende Vorderräder die Grasnarbe. Für mittelgroße Gärten bis 1.500 m² dürft ihr auf den RockMow S1 setzen, der mit einer Breite von nur 70 cm auch durch schmale Passagen navigiert. Wer eine kompakte Lösung für bis zu 1.000 m² sucht, findet im RockNeo Q1 den idealen Begleiter für eine zuverlässige und einfache Rasenpflege.

Präzision bis an die Rasenkante

Ein besonderes Augenmerk hat Roborock auf die Detailarbeit gelegt. Alle Modelle nutzen moderne Technologien wie RTK, VSLAM oder LiDAR, um Hindernisse wie Gartenmöbel oder Tiere sicher zu umfahren. Damit ihr auch an den Rändern nicht mehr manuell nacharbeiten müsst, könnt ihr alle Modelle mit dem optionalen PreciEdge-Schneidemodul ausstatten. Dieses ermöglicht einen vollautomatischen Kantenschnitt bis auf 3 cm. So genießt ihr einen perfekt gepflegten Garten, während die Roboter leise und effizient im Hintergrund arbeiten.

Mehr Informationen zu den Roborock Mährobotern finden Sie auf der Website.