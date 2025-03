RoboCop: Rogue City – Unfinished Business angekündigt: Noch mehr Action

RoboCop: Rogue City bekommt diesen Sommer eine Fortsetzung für PS5, Xbox Series X/S und PC namens Unfinished Business. Wie cool ist das denn?

Zu RoboCop: Rogue City – Unfinished Business

In der eigenständigen Fortsetzung mit dem Titel RoboCop: Rogue City – Unfinished Business werden wir wieder in den metallischen Anzug von Alex Murphy treten, während er es mit zahlreichen Kriminellen aufnimmt. Das Game spielt in OmniTower, einem großen Wohnkomplex, der von OCP geschaffen wurde, um auf die Bedürfnisse der Bewohner von Old Detroit einzugehen. „Aber als eine Gruppe hochqualifizierter Söldner, die mit hochmodernen Waffen bewaffnet sind, die Kontrolle über das Gebäude übernimmt und es in ihre tödliche Festung verwandelt, muss RoboCop Maßnahmen ergreifen und ihre Pläne zur Untergrabung von Recht und Ordnung stoppen“, heißt es in der Beschreibung des Spiels. Laut dem Herausgeber Nacon müssen wir uns in OmniTower mit zahlreichen neuen High-Tech-Bedrohungen auseinandersetzen, von fliegenden Drohnen und explodierenden Bots bis hin zu Anti-Personen-Türmen.

„Jede Etage ist mit tödlichen Fallen und schwer bewaffneten Elitetruppen durchdrungen“, heißt es in der Erklärung des Herausgebers. „Erwarten Sie, sich mit Minigun-toting-Panzer-Truppen, Spezialeinheiten, die mit Jetpacks ausgestattet sind, oder sogar mit Katana-schwingenden Feinden zu begen, die eher aussehen wie Maschinen als Mann.“ Wir haben auch Zugang zu neuen und wiederkehrenden Waffen, einschließlich der neuen Cryo-Kanone, und können „vernichtende Finishing-Moves liefern, sei es, ob ihr den Schädel eines Gegners gegen eine Betonwand oder in den nächsten Getränkeautomaten zerschlagt“. Nacon beschreibt das Spiel sowohl als „eigenständiges Follow-up“ als auch als „Standalone-Erweiterung“, so dass es technisch gesehen wahrscheinlich nicht so lang sein wird wie Rogue City, obwohl es sich um eine Fortsetzung handelt.