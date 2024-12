Roblox Feiertags-Events für die ganze Familie

Welcome to Bloxburg: Die Spieler*innen können sich auf Schneeballschlachten, winterliche Minispiele und das Spenden warmer Kleidung an NPCs freuen. Verdient spezielle Währung, sammelt exklusive saisonale Dekorationen und Trophäen und erkundet das magische Winterfest. Die beliebte Elfensuche ist zudem auch zurück. Findet den frechen Elf und erfüllt seine besonderen Wünsche – wer weiß, welche kleinen Überraschungen er dieses Jahr bereithält?