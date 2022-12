ROBART ROMY L6 Animal Saug- und Wischroboter Test: Clevere Haushaltshilfe

Mit dem ROMY L6 Animal will ROBART aus Linz es mit der großen Konkurrenz aufnehmen. Wie diese Schlacht ausgeht, lest ihr im Review!

Der Staubsaug-Robotermarkt ist schon gut gefüllt. Produkte aus den USA, aber auch China und anderen Ländern sind erhältlich, und sie erledigen ihre Dienste mal mehr und mal weniger zuverlässig. 2009 wurde ROBART gegründet, und mit einem Fokus auf Heimrobotik lag es nahe, sich mit Lösungen für Endkund:innen zu befassen. Das bringt uns zum ROMY L6 Animal, der mit Datensicherheit, einer rasend schnellen Kartenerstellung und Feinheiten wie einer leisen Tätigkeit, niedrigem Design und einem großen Staubbehälter aufwartet. Die offizielle Website des Geräts verrät einige dieser Vorzüge, auf die wir im Laufe dieses Testberichts eingehen werden. Legen wir los!

Was kann dieser Saugroboter?

ROBART selbst spart klarerweise nicht mit Lob am eigenen Produkt. Da wird der ROMY L6 Animal zunächst mal als Saugroboter mit Nasswischfunktion beschrieben, und der Erfahrung nach wird es auch hier in dieser Reihenfolge so sein: Ein Sauger zuerst, und ein wenig Wischen kann er auch. Zudem schafft das Gerät bis zu 5200 Pa Saugkraft, was einerseits so gut wie jeder Staubsituation die Stirn bietet, andererseits die Lautstärke in die Höhe treibt. Für Grundreinigungen, während ihr außer Haus seid, ist das allerdings die perfekte Wahl! Der große Staubbehälter (960 ml) macht euch das Reinigen einfach, bis zu drei Wochen müsst ihr ihn nicht entleeren. Klar: Bei einer täglichen Reinigung fällt auch weniger Staub an, und der starke Motor komprimiert den Staub sehr gut.

Zusätzlich bietet der ROMY L6 Animal einen 250 ml fassenden Wassertank an, was für die Nasswischfunktion unerlässlich ist. Zudem wirbt ROBART mit bis zu 200 Minuten Laufzeit im Eco-Modus, und das Gerät ist dank seiner niedrigen Bauweise grade mal 8,6 cm hoch. Daher kommt der Saugroboter auch leicht unter die Couch oder TV-Schränke auf Beinen, also überall da hin, wo man als Mensch nicht unbedingt gerne regelmäßig reinigt. Ein Feinpartikelfilter hilft dabei, Stäube in Schach zu halten, und die patentierte LIDAR-Lasernavigation sorgt dafür, dass sich das Produkt niemals verirrt. Anders als bei der Konkurrenz gibt es hier nämlich keinen Turm, der auf dem Gerät thront, sondern die Kameras sind vorne wie Augen verbaut und sehen auch in völliger Dunkelheit.

Das Kennenlernen des ROMY L6 Animal

Schon beim Auspacken wird einem gewahr, dass ROBART sich hier einiges hat einfallen lassen. Die Kartonverpackung geht frustfrei auf, und nach wenigen Handgriffen hat man bereits alles ausgepackt, was für den Betrieb notwendig ist. Selbst, wenn ihr bis dato noch nie etwas mit Smart Home oder einem Reinigungsroboter zu tun hattet, dieses Gerät bekommt ihr auf jeden Fall zum Laufen! Denn mit dem ROMY L6 Animal kommt auch eine bildliche Kurzanleitung zu euch, die es den Prozess zur Ersteinrichtung so einfach wie möglich macht. In Wahrheit müsst ihr nur die Ladestation irgendwo positionieren und mit einer Steckdose verbinden, den ausgepackten Sauger daraufstellen und ihn anschließend einschalten. Nach dem Download der ROMY-App geht es dann auch schon los!

Die App führt euch Schritt für Schritt durch den Konfigurationsprozess. Nach dem Anlegen eines Kontos werdet ihr gebeten, das Modell des Saugers zu wählen, ein 2,4 GHz-WLAN samt Passwort bereitzustellen und das Produkt aufzuladen. Hat der ROMY L6 Animal über 50 % seiner Ladung erreicht, könnt ihr eine sogenannte Erkundungsfahrt starten. Anders als bei anderen Saugrobotern dauert diese nur einen Bruchteil der Zeit: Anstatt gleich eine gründliche Reinigung zu starten, misst dieses Gerät dank LIDAR-Sensoren zunächst nur die Außenbereiche, Ecken und Kanten ab, ohne irgendwo zu saugen. Dadurch wird in knapp 15-20 Minuten euer gesamter Wohnbereich kartiert, und danach kehrt der Roboter selbständig wieder auf seine Ladeplattform zurück.

Über die ROMY-App

In der zugehörigen App zum ROMY L6 Animal (und auch den anderen Robotern von ROBART) geht es äußerst übersichtlich zu. Darin könnt ihr wenig überraschend Einstellungen zum Saugroboter vornehmen, wie etwa das Vergeben eines Namens, das Definieren der Stimme (ein Hoch auf den Stumm-Modus!) und andere Optionen. Darunter befinden sich Einträge wie „Neue Räume suchen“, „Smarte No-Go-Bereiche“ und „Smarte Empfehlungen“. Hier hebt sich der österreichische Saugroboter angenehm von seiner Konkurrenz ab, denn er kommt mit eigenen Vorschlägen daher. Definiert ihr einen Raum und gebt einen Teppichboden an, wird das Gerät dort niemals wischen. Bleibt es etwa an Kabeln wiederholt hängen, lernt es daraus und fährt dort in Zukunft vorsichtiger.

Die Karte ist zweckmäßig und erlaubt es euch, die Räume einzeln aufzuteilen und zu definieren. So könnt ihr einzelnen Räumen Namen geben, den Boden einstellen, und auch eine gewünschte Saugleistung (aus vier könnt ihr wählen) angeben. Die Romy-App ist auch der Startpunkt, wenn ihr eine Reinigung anstoßen wollt – einfach die gewünschten Räume anwählen, den Reinigungsmodus (Saugen und Wischen oder reine Trockenreinigung) sowie die Saugleistung einstellen, dann geht’s auch schon los. Funktionen wie Lade-Anzeige, Spot-Reinigung und Zur Ladestation sind dabei, und die App bietet eine Schätzung, wie lange die Reinigung dauern wird. Anfangs ist die Schätzung schon sehr genau, aber je öfter ihr den ROMY L6 Animal im Einsatz habt, umso treffsicherer wird diese.

Eine Bildergalerie zur App