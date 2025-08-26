Roadwarden: Nintendo Switch-Version ab sofort erhältlich

Publisher Assemble Entertainment und Solo-Entwickler Moral Anxiety Studio geben das Roadwarden Release für Nintendo Switch bekannt. Das Spiel ist ab sofort weltweit im Nintendo eShop erhältlich.

Worum geht’s in Roadwarden?

Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle eines einsamen Abenteurers, der von einer Händlergilde beauftragt wird, eine gefährliche und geheimnisvolle Halbinsel zu erkunden. Ziel ist es nicht nur zu überleben, sondern auch, einen Unterschied zu machen: Reisende beschützen, gegen Kreaturen und Untote kämpfen, isolierte Gemeinschaften unterstützen und die Geheimnisse der Region aufdecken. Die über 30-stündige Kampagne kombiniert tiefgreifende Dialoge, verzweigte Erzählstränge und moralische Dilemmata mit klassischen Survival-Mechaniken wie der Verwaltung von Gesundheit, Nahrung, Zeit und knappen Ressourcen. Der Weg ist gefährlich – doch jemand muss ihn gehen.