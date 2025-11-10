Riverresort Donauschlinge: Stimmungsvoller Advent in der Donauregion

Direkt an der Donau bietet das liebevoll geführte Riverresort Donauschlinge**** Raum und Zeit, den Alltag hinter sich zu lassen und die stillste Zeit des Jahres mit Wellness, kulinarischen Genüssen und Mußestunden in der Natur zu feiern. Kleine, feine Adventmärkte und Veranstaltungen in der Region stimmen auf das große Fest ein. Das Hotel ist festlich geschmückt. Bei einem wärmenden Punsch in der gemütlichen Feuerlounge im Freien taucht man in die Adventstimmung ein und lässt die Seele baumeln. In der Pauschale des Riverresort Donauschlinge ist ein Besuch der Waldweihnacht am Baumkronenweg Kopfing inkludiert. Die beste Gelegenheit, sich von tausenden Lichtern, Bratapfelduft und Weihnachtsmusik verzaubern zu lassen.

Jetzt, wo sich der Winter langsam ankündigt und die Tage wieder kürzer werden, verwandelt sich die schöne Wellnesswelt des Riverresort Donauschlinge in einen Rückzugsort der besonderen Art. Mit seiner einladenden Saunalandschaft, dem wohligen Indoorpool und den liebevoll gestalteten Ruheinseln ist dieser Ort der perfekte Platz, um sich zurückzulehnen. Entspannende Massagen, verwöhnende Beauty-Anwendungen, belebende Wickel und Packungen revitalisieren Körper und Geist und sorgen für ein rundum wohltuendes Gefühl.

Besonders gemütlich wird es freitags, wenn die Wellnesswelt zum Late-Night-Spa einlädt. Bei sanftem Kerzenlicht und einem Glas sprudelndem Prosecco können Genießer bis 22 Uhr in der romantischen Atmosphäre verweilen. So hat der Weihnachtsstress keine Chance.

Am Heiligen Abend entfaltet sich der Weihnachtszauber im Riverresort Donauschlinge wie in alten Zeiten. Traditionelle Weihnachtslieder und Gedichte erfüllen das Haus mit festlicher Atmosphäre, während sich die winterliche Donaulandschaft in ihrer stillen Pracht präsentiert. Dazu zaubert das Küchenteam ein köstliches Weihnachts-Dinner. Am 25. Dezember sorgt ein gemütlicher Musikabend für eine stimmungsvolle Umrahmung der Feiertage.

Alles dreht sich um das Wohlfühlen und Loslassen: Ob beim Yoga oder Klangschalenmeditationen oder einfach einem köstlichen Apfelstrudel und einer heißen Schokolade, die an grauen Tagen glücklich machen. Geführte Winterwanderungen begleiten aktive Naturgenießer durch die vielseitige Wanderregion. Das Naturwunder Schlögener Schlinge bietet sich an, an der frischen Luft kräftig durchzuatmen. Im Hotelrestaurant werden Feinschmecker mit regionalen Schmankerln und hausgemachten Mehlspeisen verwöhnt.

Die Donau.ALLinclusive.Leistungen des Riverresort Donauschlinge toppen die Advent- und Weihnachtsauszeit. Den ganzen Tag schlemmen ist ebenso im Zimmerpreis inbegriffen wie ein abwechslungsreiches Aktivprogramm. Von Montag bis Freitag von 12 bis 15 Uhr gibt es 20 Prozent Ermäßigung auf Wellnessanwendungen.

Aktuelle Angebote: