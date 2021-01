Riverdale Staffel 5 Trailer macht Lust auf mehr

Gute Nachrichten für die Fans der Riverdale High – Netflix läutet mit dem neuen Riverdale Staffel 5 Trailer den bevorstehenden Start der fünften Season ein. Los geht’s laut dem Trailer am 21.1.2021.

Was erwartet euch?

Die fünfte Staffel von „Riverdale“ beginnt für die Clique mit den letzten Tagen ihrer Schullaufbahn an der Riverdale High. Von einem legendären Abschlussball bis hin zu einer bittersüßen Zeugnisverleihung stehen jede Menge emotionale Momente und Abschiede an. Einige Paare trennen sich auch, weil jeder seine eigenen Wege geht – sei es ans College oder woandershin. Als junge Erwachsene kehren sie dann alle nach Riverdale zurück, um ihrer schwierigen Vergangenheit zu entkommen. … doch jetzt in ihren Zwanzigern sind das Leben und die Liebe nur noch komplizierter.

Riverdale Staffel 5 Trailer