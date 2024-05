Risk Of Rain 2: Roguelike bekommt Gefährten und Memory-Spiel im Update?!

Das Devotion Update, auch bekannt als Risk Of Rain 2 Version 1.10, fügt zwei neue Artefakte hinzu – sie verändern den Spieldurchlauf grundlegend.

Zum Risk Of Rain 2-Update

Wenden wir uns gleich mal diesen beiden Artefakten zu. Das erste davon heißt Artifact Of Delusion, das alle Truhen zurücksetzt, sobald ein Teleporter-Ereignis beendet ist (d.h. wenn ihr einen Zwischenboss erlegt habt). Wir haben die Möglichkeit, zu Truhen zurückzukehren, die wir zuvor geöffnet hatten, aber das kommt dann mit einem Kniff. Beim Öffnen sehen wir dann drei Gegenstände, und wir müssen uns für einen entscheiden. Wenn ihr euch nicht genau erinnern könnt, was in der Truhe beim erstmaligen Öffnen während des Spielens drin war und euch falsch entscheidet, verliert ihr den Gegenstand vollständig. Aber wer sich erinnert, bekommt ein zweites Item der selben Machart gratis obendrauf. Cool, oder? Das andere Artefakt heißt das Artefakt der Hingabe und ersetzt Drohnen (Türme, hilfreiche gesunde Bots usw.) durch Eier, die Lemurenfreunde (kleine Eidechsen-Jungs) hervorbringen.

Wir müssen einen Gegenstand opfern, um einen Eidechsenfreund auszubrüten, und wenn mehrere Lemuren anwesend sind, werden Gegenstände zwischen allen geteilt. Wenn ein Lemur ein Teleporterereignis überlebt, wird er stärker und gibt ihm neue Attribute, plus einen zusätzlichen Stapel des Gegenstands, den wir geopfert haben, um ihn zu gebären. Sollte so ein Gefährte sterben, lässt er einen Gegenstand im selben Wert zurück. An anderer Stelle gibt es eine neue Karte namens Verdant Falls zu erkunden. Es sieht alles üppig und grün mit dem seltsamen Wasserfall aus, und es gibt eine Söldner-Skin aus Dead Cells. Der nächste DLC von Risk Of Rain 2, Seekers Of The Storm, kommt “bald”. Fans freuen sich schon, denn es kommen neue Karten, spielbare Charaktere, Gegenstände und mehr hinzu.