RingConn Gen 2 Smart Ring mit Sonderangebot vor dem Amazon Prime Day 2025

Der renommierte Smart-Ring-Hersteller RingConn kündigt eine exklusive Rabattaktion für seinen Premium-Gesundheitsring der zweiten Generation an.

Zur RingConn Gen 2-Aktion

Die Sonderaktion läuft bereits vor dem offiziellen Amazon Prime Day und bietet attraktive Preisnachlässe auf den fortschrittlichen RingConn Gen 2 sowie auf den dazugehörigen Schutzplan Care+. In einer Zeit, in der intelligente Wearables zunehmend den Alltag prägen, positioniert sich RingConn mit dieser Aktion strategisch vor dem Amazon Prime Day 2025, der voraussichtlich am 15. und 16. Juli stattfinden wird. Vom 16. Juni bis zum 31. Juli 2025 können alle Interessierten von folgenden Angeboten profitieren:

10 % Rabatt auf den RingConn Gen 2 Smart Ring

50 % Rabatt auf den RingConn Care+ 2-Jahres-Schutzplan

Die speziellen Gutscheine sind ab dem Zeitpunkt der Einlösung bis zum 31. Juli 2025 gültig. Alle Details zu dieser limitierten Aktion finden Kunden auf der offiziellen Aktionsseite unter https://ringconn.com/pages/ringconn-anniversary-campaign (geht erst ab 16. Juni live!) – wäre das etwas für euch?

Was ist der RingConn Gen 2?

Der RingConn Gen 2 hat sich seit seiner Markteinführung als einer der führenden Smart Ringe etabliert. Alles Weitere dazu lest ihr in unserem Testbericht! Mit seiner ultradünnen Bauweise von nur 2 mm an der dünnsten Stelle und einem Gewicht von lediglich 2-3 Gramm (je nach Ringgröße) gehört er zu den leichtesten Smart Rings auf dem Markt. Hergestellt aus hochwertigem Titan bietet er nicht nur Robustheit, sondern auch ein elegantes Design in drei Farbvarianten: Mattschwarz, glänzendes Silber und glänzendes Gold. Was den RingConn Gen 2 besonders auszeichnet, ist seine beeindruckende Akkulaufzeit von 10-12 Tagen (abhängig von der Ringgröße) und seine umfassenden Gesundheitsfunktionen ohne monatliche Abogebühren:

Schlafüberwachung mit Analyse der Schlafphasen

Schlafapnoe-Erkennung mit einer klinisch nachgewiesenen Genauigkeit von 90,7 %

Kontinuierliche Herzfrequenz- und Blutsauerstoffmessung

Stressüberwachung durch HRV-Analyse

Aktivitätstracking mit anpassbaren Trainingsmodi

Menstruationszyklusvorhersage durch Körpertemperaturmessung

Für eine optimale Passform und genaue Messergebnisse empfiehlt RingConn allen, zunächst ein kostenloses Größenkit zu bestellen. Dieses enthält Proberinge in verschiedenen Größen (6-14), mit denen ihr über mehrere Tage hinweg die perfekte Passform ermitteln könnt. Der Hersteller empfiehlt, den RingConn Gen 2 vorzugsweise am Zeigefinger, Mittelfinger oder Ringfinger zu tragen, wobei der Zeigefinger aufgrund des stärkeren arteriellen Blutflusses die genauesten Messergebnisse liefert. Ein besonderes Highlight der Aktion ist der 50 %-Rabatt auf den RingConn Care+ 2-Jahres-Schutzplan. Dieser kostet normalerweise 49,99 Euro und bietet umfassenden Schutz für den Smart Ring:

Unfallschäden: Abdeckung bei Beschädigungen durch Stürze, Stöße oder Abnutzung

Diebstahlschutz: Garantierter Ersatz bei Diebstahl des Rings

Verlustschutz: Ersatz bei versehentlichem Verlust des Rings

Bis zum 31. Juli 2025 gilt die Aktion – schlagt ihr hier zu?